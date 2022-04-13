https://arabic.sputniknews.com/20220413/تشاووش-أوغلو-يكشف-المشكلة-الرئيسية-القائمة-بين-تركيا-وإسرائيل-1061169688.html
تشاووش أوغلو يكشف المشكلة الرئيسية القائمة بين تركيا وإسرائيل
تشاووش أوغلو يكشف المشكلة الرئيسية القائمة بين تركيا وإسرائيل
كشف وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، عن المشكلة الرئيسية التي ما تزال قائمة بين تركيا وإسرائيل، وتحول دون تطبيع العلاقات بينهما. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T16:53+0000
2022-04-13T16:53+0000
2022-04-13T16:53+0000
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وأجرى الموقع الإلكتروني "أكسيوس"، اليوم الأربعاء، مقابلة مع تشاووش أوغلو، أكد من خلالها أن المشكلة الرئيسية التي ما تزال قائمة بين تركيا وإسرائيل هي انتهاك إسرائيل للقانون الدولي، وكذلك حيال العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية.ودعا وزير الخارجية التركي إسرائيل إلى ضرورة احترام القانون الدولي تجاه الفلسطينيين، موضحا أن "العلاقات المستدامة" بين تركيا وإسرائيل تتطلب من إسرائيل احترام القانون الدولي، وأن الحوار الإسرائيلي التركي الحالي كان بناء ويعني تطور إيجابي ملحوظ بين الجانبين.وجدد وزير الخارجية التركي تأكيد بلاده رغبتها في بناء علاقة أكثر استدامة مع إسرائيل، وعزمها إدارة حوار بناء بشأن القضايا الإقليمية، مثل إيران وسوريا وتطوير العلاقات الثنائية في مجالات مختلفة، مثل التجارة والاستثمار والطاقة والسياحة. وأشار الوزير التركي إلى أن السلطة الفلسطينية رحبت بتطبيع العلاقات التركية الإسرائيلية وتدعم ذلك، لافتا إلى أنه سيزور الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل في وقت لاحق من الشهر الجاري برفقة وزير الدفاع خلوصي أكار.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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تشاووش أوغلو يكشف المشكلة الرئيسية القائمة بين تركيا وإسرائيل
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كشف وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، عن المشكلة الرئيسية التي ما تزال قائمة بين تركيا وإسرائيل، وتحول دون تطبيع العلاقات بينهما.
وأجرى الموقع الإلكتروني "أكسيوس"، اليوم الأربعاء، مقابلة مع تشاووش أوغلو، أكد من خلالها أن المشكلة الرئيسية التي ما تزال قائمة بين تركيا وإسرائيل هي انتهاك إسرائيل للقانون الدولي، وكذلك حيال العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية.
ودعا وزير الخارجية التركي إسرائيل
إلى ضرورة احترام القانون الدولي تجاه الفلسطينيين، موضحا أن "العلاقات المستدامة" بين تركيا وإسرائيل تتطلب من إسرائيل احترام القانون الدولي، وأن الحوار الإسرائيلي التركي الحالي كان بناء ويعني تطور إيجابي ملحوظ بين الجانبين.
وجدد وزير الخارجية التركي تأكيد بلاده رغبتها في بناء علاقة أكثر استدامة مع إسرائيل، وعزمها إدارة حوار بناء بشأن القضايا الإقليمية، مثل إيران وسوريا وتطوير العلاقات الثنائية في مجالات مختلفة، مثل التجارة والاستثمار والطاقة والسياحة.
وأشار الوزير التركي إلى أن السلطة الفلسطينية رحبت بتطبيع العلاقات التركية الإسرائيلية وتدعم ذلك، لافتا إلى أنه سيزور الأراضي الفلسطينية المحتلة
وإسرائيل في وقت لاحق من الشهر الجاري برفقة وزير الدفاع خلوصي أكار.