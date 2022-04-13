https://arabic.sputniknews.com/20220413/تعنيف-الحيوانات-ظاهرة-تستدعي-تحرك-السلطات-1061155330.html
تعنيف الحيوانات... ظاهرة تستدعي تحرك السلطات
تعنيف الحيوانات... ظاهرة تستدعي تحرك السلطات
قصص الولاء والوفاء دائما ما تخلّد وتصبح أسطورية تتناقلها الأجيال، وأغلب أصحابها تخلّد لهم تماثيـل عرفانا بجميلهم، ككلب كوستيا الذي انتظر أصحابه سبع سنوات في... 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T11:43+0000
2022-04-13T11:43+0000
2022-04-13T11:43+0000
راديو
صدى الحياة
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تعنيف الحيوانات... ظاهرة تستدعي تحرك السلطات
تعنيف الحيوانات... ظاهرة تستدعي تحرك السلطات
أيعقل أن يقوم إنسـان بقتل وتعنيف الحيـوان، أيعقل أن يُقتل الحيوان الأليف ظلما، أليس الكلب صديق وفيّ للإنسان وخُلّد له تمثال للوفاء؟.نتحدث اليوم في حلقة برنامج "صدى الحياة" عن ظاهرة خطيرة، وهي تعنيف الحيوانات وقتلها وتعذيبها حد الموت، ونتعرف على دور منظمات الرفق بالحيوان في توعية المجتمع بضرورة الرفق بالحيوان، وكذلك نسلّط الضوء على الجانب النفسي للمعنّفين، وما الدوافع والأسباب التي تجعلهم يمارسون العنف ضد الحيوان.حول هذا الموضوع، قال الدكتور ديفيد ميشيل، طبيب جرّاح خاص بطب الحيوان، من جمعية الرفق بالحيوان في الأقصر في مصر لـ "صدى الحياة":ومن الناحية النفسية، قالت الدكتورة الاستشارية النفسية الأسرية، لمى الصفدي لـ "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
راديو, صدى الحياة, аудио
تعنيف الحيوانات... ظاهرة تستدعي تحرك السلطات
تابعنا عبر
قصص الولاء والوفاء دائما ما تخلّد وتصبح أسطورية تتناقلها الأجيال، وأغلب أصحابها تخلّد لهم تماثيـل عرفانا بجميلهم، ككلب كوستيا الذي انتظر أصحابه سبع سنوات في ذات المكان في روسيا، وكلب هاتشيكو الذي ظل منتظرا عشر سنوات في محطة القطار عودة صاحبه.
أيعقل أن يقوم إنسـان بقتل وتعنيف الحيـوان، أيعقل أن يُقتل الحيوان الأليف ظلما، أليس الكلب صديق وفيّ للإنسان وخُلّد له تمثال للوفاء؟.
نتحدث اليوم في حلقة برنامج "صدى الحياة" عن ظاهرة خطيرة، وهي تعنيف الحيوانات وقتلها وتعذيبها حد الموت، ونتعرف على دور منظمات الرفق بالحيوان في توعية المجتمع بضرورة الرفق بالحيوان، وكذلك نسلّط الضوء على الجانب النفسي للمعنّفين، وما الدوافع والأسباب التي تجعلهم يمارسون العنف ضد الحيوان.
حول هذا الموضوع، قال الدكتور ديفيد ميشيل، طبيب جرّاح خاص بطب الحيوان، من جمعية الرفق بالحيوان في الأقصر في مصر لـ "صدى الحياة
":
"حتى نوسّع النطاق الثقافي والتوعوي للرأفة بالحيوان، فالبداية دائما تكون بالأطفال، لأنه الجيل الجديد الصاعد، فنحن كمنظمة حقوق الحيوان يجب أن نضع أفلام قصيرة تعلّم بعض السلوكيات الخاصة بالرفق بالحيوان وكيف يتم التعامل معه وما هي حقوقه من توفير الرعاية الصحية والمأكل والمشرب حتى نزرع هذه الثقافة داخل الجيل الجديد".
ومن الناحية النفسية، قالت الدكتورة الاستشارية النفسية الأسرية، لمى الصفدي لـ "صدى الحياة
":
"إن موضوع التعنيف يتعلق بالتربية والاكتساب، لأن الإنسان هو بطبعه مكتسب وممتص لكل المشاعر والتصرفات التي يراها من الآخرين، ولكن أغلب الأشخاص الذين تربّوا في بيئة على نمط بأن الحيوانات نجسة ولا تصلح بأن تتواجد معنا، تجده يتربى على هذه الفكرة ويتولد لديهم شعور بأن الحيوانات كائنات غير محببة وأيضا الخوف، وغالبا ما تكون دوافع الشخص في تعنيف الحيوان هي في أنه هو ذاته تعرّض للعنف من قبل الأهل أو الأصدقاء ولكنه لا يتمتع بالثقة بالنفس للدفاع عن نفسه أو يرد الأذى وبالتالي عندما يختار حيوان أضعف منه ويعنفه في هذه الحالة يكون في حالة من الانتقام".
التفاصيل في الملف الصوتي...