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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/تغطية-مباشرة-اليوم-الـ49-للعملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1061138930.html
تغطية مباشرة... اليوم الـ49 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... اليوم الـ49 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T04:32+0000
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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
Сотрудники военной комендатуры ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... اليوم الـ49 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

04:32 GMT 13.04.2022
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
04:51 GMT 13.04.2022
بايدن يؤكد أنه يعتبر سياسة بوتين بشأن أوكرانيا "إبادة جماعية"
مرة أخرى، أخذ الرئيس الأمريكي جو بايدن حريته في إجراء تقييم قاسٍ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً هذه المرة إنه يعتبر سياسة الأخير تجاه أوكرانيا "إبادة جماعية".
04:45 GMT 13.04.2022
القوات المسلحة لأوكرانيا تقصف لوغانسك 5 مرات
أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية النار على مناطق جمهورية لوغانسك الشعبية خمس مرات خلال الـ24 ساعة الماضية، مما أسفر عن إصابة مدني واحد، حسبما أفادت ممثلية المركز المشترك لمراقبة وتنسيق لنظام وقف إطلاق النار في لوغانسك.
04:42 GMT 13.04.2022
القوات الأوكرانية تطلق النار على ياسينوفاتايا باستخدام "غراد"
قصفت القوات الأوكرانية ياسينوفاتايا في جمهورية دونيتسك الشعبية في الساعة 07:05، وأطلقت خمسة صواريخ من راجمة "غراد"، حسبما أفادت ممثلية المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار في دونيتسك.
04:40 GMT 13.04.2022
ا الخارجية الروسية لا تستبعد بأنه سيتم إحضار مواد نووية من دول ثالثة إلى أوكرانيا
قال نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن موسكو لا تستبعد سيناريو يمكن من خلاله إحضار مواد نووية إلى أوكرانيا من دول ثالثة.
04:38 GMT 13.04.2022
رئيس الشيشان رمضان قاديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
قديروف: استسلام أكثر من 1000 جندي من قوات المشاة البحرية الأوكرانية في ماريوبول
أمس, 22:02 GMT
04:37 GMT 13.04.2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، حول الضمانات الأمنية، روسيا 14 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الخارجية الروسية: تهديد القوميين الأوكرانيين بالإرهاب الكيميائي واقعي للغاية
03:24 GMT
04:36 GMT 13.04.2022
زيلينسكي يعرض على روسيا استبدال ميدفيدتشوك بأسرى أوكرانيين
اقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على موسكو استبدال رئيس المجلس السياسي لحزب "منصة المعارضة - من أجل الحياة" فيكتور ميدفيدتشوك بأسرى حرب أوكرانيين.
04:35 GMT 13.04.2022
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
موسكو تدعو واشنطن إلى عدم نشر معلومات مضللة بشأن الأسلحة الكيماوية في أوكرانيا
04:26 GMT
04:32 GMT 13.04.2022
العثور على أرشيف بالبيانات الشخصية لقوات الأمن الأوكرانية في مستشفى أطفال في خيرسون
اكتشف موظفو وكالات إنفاذ القانون الروسية أرشيفًا مخفيًا يحتوي على ملفات شخصية لقوات الأمن الأوكرانية في مستشفى خيرسون الإقليمي للأطفال، وفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك".
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