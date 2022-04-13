تغطية مباشرة... اليوم الـ49 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
04:51 GMT 13.04.2022
بايدن يؤكد أنه يعتبر سياسة بوتين بشأن أوكرانيا "إبادة جماعية"
مرة أخرى، أخذ الرئيس الأمريكي جو بايدن حريته في إجراء تقييم قاسٍ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً هذه المرة إنه يعتبر سياسة الأخير تجاه أوكرانيا "إبادة جماعية".
04:45 GMT 13.04.2022
القوات المسلحة لأوكرانيا تقصف لوغانسك 5 مرات
أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية النار على مناطق جمهورية لوغانسك الشعبية خمس مرات خلال الـ24 ساعة الماضية، مما أسفر عن إصابة مدني واحد، حسبما أفادت ممثلية المركز المشترك لمراقبة وتنسيق لنظام وقف إطلاق النار في لوغانسك.
04:42 GMT 13.04.2022
القوات الأوكرانية تطلق النار على ياسينوفاتايا باستخدام "غراد"
قصفت القوات الأوكرانية ياسينوفاتايا في جمهورية دونيتسك الشعبية في الساعة 07:05، وأطلقت خمسة صواريخ من راجمة "غراد"، حسبما أفادت ممثلية المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار في دونيتسك.
04:40 GMT 13.04.2022
ا الخارجية الروسية لا تستبعد بأنه سيتم إحضار مواد نووية من دول ثالثة إلى أوكرانيا
قال نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن موسكو لا تستبعد سيناريو يمكن من خلاله إحضار مواد نووية إلى أوكرانيا من دول ثالثة.
04:38 GMT 13.04.2022
04:37 GMT 13.04.2022
04:36 GMT 13.04.2022
زيلينسكي يعرض على روسيا استبدال ميدفيدتشوك بأسرى أوكرانيين
اقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على موسكو استبدال رئيس المجلس السياسي لحزب "منصة المعارضة - من أجل الحياة" فيكتور ميدفيدتشوك بأسرى حرب أوكرانيين.
04:35 GMT 13.04.2022
04:32 GMT 13.04.2022
العثور على أرشيف بالبيانات الشخصية لقوات الأمن الأوكرانية في مستشفى أطفال في خيرسون
اكتشف موظفو وكالات إنفاذ القانون الروسية أرشيفًا مخفيًا يحتوي على ملفات شخصية لقوات الأمن الأوكرانية في مستشفى خيرسون الإقليمي للأطفال، وفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك".