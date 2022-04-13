https://arabic.sputniknews.com/20220413/تمساح-يمزق-صبيا-إلى-أشلاء-أمام-أصدقائه-في-سريلانكا-1061145770.html
تمساح يمزق صبيا إلى أشلاء أمام أصدقائه في سريلانكا
تمساح يمزق صبيا إلى أشلاء أمام أصدقائه في سريلانكا
وقع شاب من سريلانكا يبلغ من العمر 15 عاما، كان يسبح في بحيرة، ضحية هجوم تمساح أمام أصدقائه، والذي مزقه إلى أشلاء. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T09:03+0000
2022-04-13T09:03+0000
2022-04-13T09:03+0000
العالم
تمساح
ضحية
سريلانكا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1050471612_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_e9bf222054b7e05903fd31f24f533fb8.jpg
ووفقا لصحيفة "ديلي ميرور" المحلية، فإن الحادث وقع في منطقة أنورادابورا في مقاطعة شمال وسط البلاد.وأشارت وكالات إنفاذ القانون، إلى أن ثلاثة أطفال ذهبوا للسباحة في بحيرة مانيروفا، يوم الاثنين 11 أبريل/نيسان الجاري.كان المراهقون في الماء عندما ظهر تمساح في مكان قريب، وسحب أحدهم تحت الماء ومزقه إلى أشلاء. ولم يتم العثور على جثة المتوفى إلا صباح يوم الثلاثاء.في مارس/آذار 2021، أفيد أنه في سريلانكا، جرّ تمساح مراهقا كان يسبح في خزان بالقرب من مدينة سامبور. كما توفي الشاب أمام أصدقائه.
https://arabic.sputniknews.com/20211126/سائح-أراد-صورة-مع-تمساح-يظنه-بلاستيكيا-فكانت-الكارثة-فيديو-1053307074.html
سريلانكا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1050471612_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9095cf92eeca3144837756ad393ebdf1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, تمساح, ضحية, سريلانكا
تمساح يمزق صبيا إلى أشلاء أمام أصدقائه في سريلانكا
تابعنا عبر
وقع شاب من سريلانكا يبلغ من العمر 15 عاما، كان يسبح في بحيرة، ضحية هجوم تمساح أمام أصدقائه، والذي مزقه إلى أشلاء.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميرور" المحلية، فإن الحادث وقع في منطقة أنورادابورا في مقاطعة شمال وسط البلاد.
وأشارت وكالات إنفاذ القانون، إلى أن ثلاثة أطفال ذهبوا للسباحة في بحيرة مانيروفا، يوم الاثنين 11 أبريل/نيسان الجاري.
كان المراهقون في الماء عندما ظهر تمساح في مكان قريب، وسحب أحدهم تحت الماء ومزقه إلى أشلاء. ولم يتم العثور على جثة المتوفى إلا صباح يوم الثلاثاء.
26 نوفمبر 2021, 14:59 GMT
في مارس/آذار 2021، أفيد أنه في سريلانكا، جرّ تمساح مراهقا كان يسبح في خزان بالقرب من مدينة سامبور. كما توفي الشاب أمام أصدقائه.