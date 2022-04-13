عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220413/تمساح-يمزق-صبيا-إلى-أشلاء-أمام-أصدقائه-في-سريلانكا-1061145770.html
تمساح يمزق صبيا إلى أشلاء أمام أصدقائه في سريلانكا
تمساح يمزق صبيا إلى أشلاء أمام أصدقائه في سريلانكا
وقع شاب من سريلانكا يبلغ من العمر 15 عاما، كان يسبح في بحيرة، ضحية هجوم تمساح أمام أصدقائه، والذي مزقه إلى أشلاء. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T09:03+0000
2022-04-13T09:03+0000
العالم
تمساح
ضحية
سريلانكا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1050471612_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_e9bf222054b7e05903fd31f24f533fb8.jpg
ووفقا لصحيفة "ديلي ميرور" المحلية، فإن الحادث وقع في منطقة أنورادابورا في مقاطعة شمال وسط البلاد.وأشارت وكالات إنفاذ القانون، إلى أن ثلاثة أطفال ذهبوا للسباحة في بحيرة مانيروفا، يوم الاثنين 11 أبريل/نيسان الجاري.كان المراهقون في الماء عندما ظهر تمساح في مكان قريب، وسحب أحدهم تحت الماء ومزقه إلى أشلاء. ولم يتم العثور على جثة المتوفى إلا صباح يوم الثلاثاء.في مارس/آذار 2021، أفيد أنه في سريلانكا، جرّ تمساح مراهقا كان يسبح في خزان بالقرب من مدينة سامبور. كما توفي الشاب أمام أصدقائه.
https://arabic.sputniknews.com/20211126/سائح-أراد-صورة-مع-تمساح-يظنه-بلاستيكيا-فكانت-الكارثة-فيديو-1053307074.html
سريلانكا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1050471612_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9095cf92eeca3144837756ad393ebdf1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, تمساح, ضحية, سريلانكا

تمساح يمزق صبيا إلى أشلاء أمام أصدقائه في سريلانكا

09:03 GMT 13.04.2022
© Photo / pixabay12019 رأس تمساح صغير
رأس تمساح صغير - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© Photo / pixabay12019
تابعنا عبرTelegram
وقع شاب من سريلانكا يبلغ من العمر 15 عاما، كان يسبح في بحيرة، ضحية هجوم تمساح أمام أصدقائه، والذي مزقه إلى أشلاء.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميرور" المحلية، فإن الحادث وقع في منطقة أنورادابورا في مقاطعة شمال وسط البلاد.
وأشارت وكالات إنفاذ القانون، إلى أن ثلاثة أطفال ذهبوا للسباحة في بحيرة مانيروفا، يوم الاثنين 11 أبريل/نيسان الجاري.
كان المراهقون في الماء عندما ظهر تمساح في مكان قريب، وسحب أحدهم تحت الماء ومزقه إلى أشلاء. ولم يتم العثور على جثة المتوفى إلا صباح يوم الثلاثاء.
تمساح يفترس كلبا أراد شرب الماء من البحيرة بالقرب من المنزل - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
سائح أراد صورة مع تمساح يظنه بلاستيكيا فكانت الكارثة... فيديو
26 نوفمبر 2021, 14:59 GMT
في مارس/آذار 2021، أفيد أنه في سريلانكا، جرّ تمساح مراهقا كان يسبح في خزان بالقرب من مدينة سامبور. كما توفي الشاب أمام أصدقائه.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники военной комендатуры ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ49 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала