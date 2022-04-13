https://arabic.sputniknews.com/20220413/تويوتا-اليابانية-تعلن-عن-خفض-إنتاجها-في-العالم-1061141868.html
"تويوتا" اليابانية تعلن عن خفض إنتاجها في العالم
"تويوتا" اليابانية تعلن عن خفض إنتاجها في العالم
أشار تقرير إعلامي إلى أن شركة "تويوتا" اليابانية لصناعة السيارات ستخفض إنتاج سياراتها في العالم بنسبة 10% في مايو. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T07:06+0000
2022-04-13T07:06+0000
2022-04-13T07:06+0000
اقتصاد
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ذكرت صحيفة "نيكاي" التجارية نقلا عن المعلومات التي قدمتها الشركة إلى التجار أن الشركة ستخفض إنتاجها.وإذا انخفض الإنتاج في اليابان بشكل طفيف، فإن الرقم العالمي سينخفض إلى 500 ألف سيارة.وبدلا من 800 ألف في مايو، سيتم إنتاج نحو 700 ألف سيارة تويوتا. ويرجع ذلك إلى عدم استقرار سلاسل التوريد بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا والأحداث في أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
"تويوتا" اليابانية تعلن عن خفض إنتاجها في العالم
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أشار تقرير إعلامي إلى أن شركة "تويوتا" اليابانية لصناعة السيارات ستخفض إنتاج سياراتها في العالم بنسبة 10% في مايو.
ذكرت صحيفة "نيكاي" التجارية نقلا عن المعلومات
التي قدمتها الشركة إلى التجار أن الشركة ستخفض إنتاجها.
وتخطط "تويوتا" لإنتاج نحو 200 ألف سيارة في اليابان في مايو ونحو 600 ألف في مصانعها في العالم.
وإذا انخفض الإنتاج في اليابان بشكل طفيف، فإن الرقم العالمي سينخفض إلى 500 ألف سيارة.
وبدلا من 800 ألف في مايو، سيتم إنتاج نحو 700 ألف سيارة تويوتا. ويرجع ذلك إلى عدم استقرار سلاسل التوريد بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا والأحداث في أوكرانيا.