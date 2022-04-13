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https://arabic.sputniknews.com/20220413/حجم-التبادل-التجاري-بين-روسيا-والصين-يرتفع-بنسبة-28--1061139959.html
حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين يرتفع بنسبة 28 %
حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين يرتفع بنسبة 28 %
ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في الربع الأول من عام 2022 بنسبة 28.7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغ 38.17 مليار دولار. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T05:42+0000
2022-04-13T05:42+0000
اقتصاد
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وبحسب البيانات المنشورة من إدارة الجمارك الرئيسية في الصين، فإن حجم التبادل بين البلدين ارتفع بنسبة 28.7 في المئة.وبلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في مارس/ آذار 11.66 مليار دولار، وبلغت الصادرات من الصين إلى روسيا 3.82 مليار دولار، والواردات من روسيا إلى الصين 7.84 مليار دولار.
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اقتصاد

حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين يرتفع بنسبة 28 %

05:42 GMT 13.04.2022
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ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في الربع الأول من عام 2022 بنسبة 28.7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغ 38.17 مليار دولار.
وبحسب البيانات المنشورة من إدارة الجمارك الرئيسية في الصين، فإن حجم التبادل بين البلدين ارتفع بنسبة 28.7 في المئة.

وزادت الصادرات الصينية إلى روسيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير بنسبة 25.9٪ من حيث القيمة السنوية وبلغت 16.44 مليار دولار. كما وزادت الإمدادات من روسيا إلى الصين بنسبة 31٪ لتصل إلى 21.73 مليار دولار.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في مارس/ آذار 11.66 مليار دولار، وبلغت الصادرات من الصين إلى روسيا 3.82 مليار دولار، والواردات من روسيا إلى الصين 7.84 مليار دولار.
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