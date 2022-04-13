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خامنئي يوجه نصيحة إلى قادة السعودية... "أنتم على يقين بذلك"
خامنئي يوجه نصيحة إلى قادة السعودية... "أنتم على يقين بذلك"
وجه المرشد الإيراني، علي خامنئي، نصيحة إلى قادة المملكة العربية السعودية، معتبرا قرار وقف إطلاق النار الذي طبق مؤخرا في اليمن "خطوة جيدة". 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T12:43+0000
2022-04-13T12:43+0000
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وقال خامنئي، في كلمة له، إن "السعودية تواصل حربها في اليمن رغم يقينها بأن النصر لن يكون حليفها"، ناصحا الرياض بالتوصل إلى طريق للخروج من الحرب وإنهائها.واعتبر أنه يمكن لوقف إطلاق النار في اليمن أن يستمر إذا طبقته الأطراف المعنية بشكل حقيقي، مؤكدا أنه "بهمم الشعب اليمني، والشجاعة التي يظهرها القادة اليمنيون والمبادرات العملية التي يطرحونها في مختلف المجالات، لا توجد فرصة لانتصار الطرف الآخر".واعتبرت إيران، يوم الاثنين الماضي، أن حل الأزمة في اليمن يقتضي إجراء محادثات بين جميع الأطراف اليمنية ووقفا لإطلاق النار.جاء هذا في إيجاز صحفي للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، تعليقا على قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي نقل سلطته إلى مجلس رئاسي.وقال خطيب زادة: "ليس أمام اليمن خيار سوى رفع الحصار ووقف إطلاق النار والمحادثات الوطنية بمشاركة جميع الفئات". وأكد أن "الحل اليمني بالتأكيد داخل اليمن وليس خارجه، ونحن ندعم كل الحلول التي تلبي إرادة ومصير الشعب اليمني".يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الرئيس اليمني السابق نقل سلطته إلى مجلس رئاسي وتكليفه بالتفاوض مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) التي تدعمها طهران.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها، وبين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.أودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
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أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران, أنصار الله

خامنئي يوجه نصيحة إلى قادة السعودية... "أنتم على يقين بذلك"

12:43 GMT 13.04.2022
© AFP 2022 / KHAMENEI.IRآية الله علي خامنئي
آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© AFP 2022 / KHAMENEI.IR
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وجه المرشد الإيراني، علي خامنئي، نصيحة إلى قادة المملكة العربية السعودية، معتبرا قرار وقف إطلاق النار الذي طبق مؤخرا في اليمن "خطوة جيدة".
وقال خامنئي، في كلمة له، إن "السعودية تواصل حربها في اليمن رغم يقينها بأن النصر لن يكون حليفها"، ناصحا الرياض بالتوصل إلى طريق للخروج من الحرب وإنهائها.

ورأى أن احتمال انتصار السعودية في اليمن غير وارد، متسائلا: "لماذا تستمرون في حرب لن تنتصروا فيها وأنتم على يقين بذلك؟".

واعتبر أنه يمكن لوقف إطلاق النار في اليمن أن يستمر إذا طبقته الأطراف المعنية بشكل حقيقي، مؤكدا أنه "بهمم الشعب اليمني، والشجاعة التي يظهرها القادة اليمنيون والمبادرات العملية التي يطرحونها في مختلف المجالات، لا توجد فرصة لانتصار الطرف الآخر".
واعتبرت إيران، يوم الاثنين الماضي، أن حل الأزمة في اليمن يقتضي إجراء محادثات بين جميع الأطراف اليمنية ووقفا لإطلاق النار.
جاء هذا في إيجاز صحفي للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، تعليقا على قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي نقل سلطته إلى مجلس رئاسي.
وقال خطيب زادة: "ليس أمام اليمن خيار سوى رفع الحصار ووقف إطلاق النار والمحادثات الوطنية بمشاركة جميع الفئات". وأكد أن "الحل اليمني بالتأكيد داخل اليمن وليس خارجه، ونحن ندعم كل الحلول التي تلبي إرادة ومصير الشعب اليمني".
يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الرئيس اليمني السابق نقل سلطته إلى مجلس رئاسي وتكليفه بالتفاوض مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) التي تدعمها طهران.
ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها، وبين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
أودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
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