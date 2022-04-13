https://arabic.sputniknews.com/20220413/خبراء-يوضحون-سلبيات-وإيجابيات-تأشيرة-الأردن-الجديدة-للسياحة-والاستثمار-1061170607.html

خبراء يوضحون سلبيات وإيجابيات تأشيرة الأردن الجديدة للسياحة والاستثمار

خبراء يوضحون سلبيات وإيجابيات تأشيرة الأردن الجديدة للسياحة والاستثمار

قرر الأردن استحداث تأشيرة جديدة للدخول إلى أراضيه لمدة خمس سنوات ولعدة سفرات، في خطوة تهدف لزيادة جذب السياح والمستثمرين، بهدف تسهيل الإجراءات وتبسيطها بما... 13.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-13T17:44+0000

2022-04-13T17:44+0000

2022-04-13T17:44+0000

أخبار الأردن

تقارير سبوتنيك

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وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن "القرار الذي صدر عن وزير الداخلية الأردني مازن الفرايه، تضمن أيضا السماح بمنح الحاصلين على هذه التأشيرة إقامة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من خلال المراكز الحدودية مباشرة، عند كل مرة يدخل حاملها إلى المملكة".وأوضحت الوزارة أنها تعمل، ومن خلال لجان فنية متخصصة، على مراجعة إجراءاتها باستمرار بما يعزز مساهمتها الحقيقية ودورها الوطني لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار، وإيجاد البيئة الآمنة للمستثمرين وتبسيط الإجراءات الخاصة بتنقلهم من وإلى الأردن.وأكد مراقبون أن خطوة التأشيرة تصب في صالح زيادة أعداد السياح، وجذب المزيد من المستثمرين، ومن شأنها المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني في ظل آثار جائحة كورونا.قرار جيد ولكناعتبرت لما جمال العبسة، الخبيرة الاقتصادية الأردنية، أن إصدار وزير الداخلية تأشيرة دخول جديدة مدتها 5 سنوات، قرار ممتاز وجيد، يمكن أن يسهل عملية الحصول على التأشيرة للراغبين في زيارة الأردن أكثر من مرة، لا سيما السياح الذين يرغبون في تكرار تجربة زياردة الدولة.وبحسب حديثها لـ "سبوتينك"، فإن الشروط الأخرى التي تضمنها قرار إصدار التأشيرة لا سيما السماح بالإقامة في الأردن لمدة 3 أشهر جيدة، حيث كانت تسمح المملكة لغير الأردنيين الإقامة لمدة شهر واحد، وبعدها إما يتم التجديد مقابل مبالغ قليلة، أو فرض مخالفات يتم دفعها في المنافذ الحدودية.وترى العبسة أنه على مستوى السياحة القرار ممتاز، سواء للراغبين في القدوم للأردن للسياحة، أو المرور عبر المملكة والسفر لدول أخرى، وكذلك جيدة في موضوع الاستثمار، حيث عادة يعطي الأردن سنة واحدة، وأما الآن فيتم تمديدها لمدة 5 سنوات، والسماح بالإقامة 3 أشهر للتجديد بالنسبة للمستثمر.وأوضحت أن ما يشوب هذه التأشيرة فقط "الخلط" فيها بين السياحة والاستثمار، فكان من المفترض أن تكون مختلفة، حيث من الصعب أن تكون هناك تأشيرة بنفس الشروط للسياح والمستثمرين، فدائمًا ما تكون الشروط المطلوبة للسياحة أخف بكثير من الشروط المطلوبة للاستثمار.وأكدت العبسة أن الأردن يحتاج في هذه المرحلة إلى "جذب المسثتمرين"، رغم أهمية السياحة بأنواعها المختلفة، إلا أن الاستثمار مطلوب حاليًا من أجل "دفع العجلة الاقتصادية، وتشغيل الكثير من المواطنين".دعم السياحة والاستثماربدوره اعتبر الدكتور نضال الطعاني، المحلل السياسي الأردني، وعضو مجلس النواب السابق، أن استحداث الحكومة الأردنية لنظام التأشيرات المتعددة، جاء للتسهيل "ودعما القطاعين السياحي والاستثماري".وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تأتي التأشيرة الجديدة لتعزيز الأردن كواحد من أفضل الوجهات الاستثمارية والسياحية، وليصبح الأردن نموذج جذب حقيقي في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي عصفت بالمنطقة بعد جائحة كورونا، والتي أثرت بشكل فعلي على الوضع السياحي والاستثماري والتجاري بالمملكة.يشار إلى أن الأردن يمنح تأشيرة دخول مدتها ستة أشهر عبر السفارات في الخارج، وإقامة سنوية لرجال الأعمال والعمال والطلبة الأجانب لمدة سنة واحدة.

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أخبار الأردن, تقارير سبوتنيك