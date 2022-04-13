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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220413/خبير-عسكري-كييف-لن-تكون-قادرة-بعد-الآن-على-صنع-أسلحة-نووية-1061149863.html
خبير عسكري: كييف لن تكون قادرة بعد الآن على صنع أسلحة نووية
خبير عسكري: كييف لن تكون قادرة بعد الآن على صنع أسلحة نووية
قال الخبير العسكري المعروف أليكسي ليونكوف لـ "سبوتنيك"، إن العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا جعلت من الممكن تحييد تهديد كييف لصنع أسلحة نووية، حتى لو... 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T09:47+0000
2022-04-13T09:47+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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في وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن موسكو لا تستبعد وصول مواد نووية إلى أوكرانيا.وقال ليونكوف: "اسمحوا لي أن أذكركم أنه في أوكرانيا، تم العثور على منصات إطلاق سكالبيل من نظام صاروخي للسكك الحديدية القتالية، أي أنها تفتقر إلى رأس حربي نووي حراري لمعداتها. وبفضل عملية عسكرية خاصة، لا يمكن إنشاء مثل هذا الرأس الحربي على أراضي أوكرانيا - القدرات التي كان من الممكن صنعها بها أو تحت سيطرتنا أو دمرت".وأضاف: "بالنسبة لاستيراد المكونات النووية من الدول الغربية، أعتقد أنه من غير المحتمل اليوم - فقد ضاعت الفرصة".
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أخبار أوكرانيا

خبير عسكري: كييف لن تكون قادرة بعد الآن على صنع أسلحة نووية

09:47 GMT 13.04.2022
© REUTERS / RUSSIAN DEFENCE MINISTRYقوات الجيش الروسي على مشلرف كييف، أوكرانيا 3 مارس 2022.
قوات الجيش الروسي على مشلرف كييف، أوكرانيا 3 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© REUTERS / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY
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قال الخبير العسكري المعروف أليكسي ليونكوف لـ "سبوتنيك"، إن العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا جعلت من الممكن تحييد تهديد كييف لصنع أسلحة نووية، حتى لو تلقت مواد لذلك.
في وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن موسكو لا تستبعد وصول مواد نووية إلى أوكرانيا.
وقال ليونكوف: "اسمحوا لي أن أذكركم أنه في أوكرانيا، تم العثور على منصات إطلاق سكالبيل من نظام صاروخي للسكك الحديدية القتالية، أي أنها تفتقر إلى رأس حربي نووي حراري لمعداتها. وبفضل عملية عسكرية خاصة، لا يمكن إنشاء مثل هذا الرأس الحربي على أراضي أوكرانيا - القدرات التي كان من الممكن صنعها بها أو تحت سيطرتنا أو دمرت".
وأضاف: "بالنسبة لاستيراد المكونات النووية من الدول الغربية، أعتقد أنه من غير المحتمل اليوم - فقد ضاعت الفرصة".
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Сотрудники военной комендатуры ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ49 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:16 GMT
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