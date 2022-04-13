https://arabic.sputniknews.com/20220413/خبير-عسكري-كييف-لن-تكون-قادرة-بعد-الآن-على-صنع-أسلحة-نووية-1061149863.html
خبير عسكري: كييف لن تكون قادرة بعد الآن على صنع أسلحة نووية
خبير عسكري: كييف لن تكون قادرة بعد الآن على صنع أسلحة نووية
قال الخبير العسكري المعروف أليكسي ليونكوف لـ "سبوتنيك"، إن العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا جعلت من الممكن تحييد تهديد كييف لصنع أسلحة نووية، حتى لو... 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T09:47+0000
2022-04-13T09:47+0000
2022-04-13T09:47+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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في وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن موسكو لا تستبعد وصول مواد نووية إلى أوكرانيا.وقال ليونكوف: "اسمحوا لي أن أذكركم أنه في أوكرانيا، تم العثور على منصات إطلاق سكالبيل من نظام صاروخي للسكك الحديدية القتالية، أي أنها تفتقر إلى رأس حربي نووي حراري لمعداتها. وبفضل عملية عسكرية خاصة، لا يمكن إنشاء مثل هذا الرأس الحربي على أراضي أوكرانيا - القدرات التي كان من الممكن صنعها بها أو تحت سيطرتنا أو دمرت".وأضاف: "بالنسبة لاستيراد المكونات النووية من الدول الغربية، أعتقد أنه من غير المحتمل اليوم - فقد ضاعت الفرصة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
خبير عسكري: كييف لن تكون قادرة بعد الآن على صنع أسلحة نووية
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قال الخبير العسكري المعروف أليكسي ليونكوف لـ "سبوتنيك"، إن العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا جعلت من الممكن تحييد تهديد كييف لصنع أسلحة نووية، حتى لو تلقت مواد لذلك.
في وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن موسكو لا تستبعد وصول مواد نووية إلى أوكرانيا.
وقال ليونكوف: "اسمحوا لي أن أذكركم أنه في أوكرانيا، تم العثور على منصات إطلاق سكالبيل من نظام صاروخي للسكك الحديدية القتالية، أي أنها تفتقر إلى رأس حربي نووي حراري لمعداتها. وبفضل عملية عسكرية خاصة، لا يمكن إنشاء مثل هذا الرأس الحربي على أراضي أوكرانيا - القدرات التي كان من الممكن صنعها بها أو تحت سيطرتنا أو دمرت".
وأضاف: "بالنسبة لاستيراد المكونات النووية من الدول الغربية، أعتقد أنه من غير المحتمل اليوم - فقد ضاعت الفرصة".