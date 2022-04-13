https://arabic.sputniknews.com/20220413/خبير-ماكرون-بات-خيارا-طبيعيا-لأوروبا-وليس-فقط-لفرنسا-1061158635.html

خبير: ماكرون بات خيارا طبيعيا لأوروبا وليس فقط لفرنسا

خبير: ماكرون بات خيارا طبيعيا لأوروبا وليس فقط لفرنسا

اعتبر الخبير الاستراتيجي الأردني، عامر السبايلة، أن الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون تحوّل إلى خيار طبيعي، ليس فقط للفرنسيين ولكن أيضاً... 13.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-13T12:39+0000

2022-04-13T12:39+0000

2022-04-13T12:39+0000

أخبار فرنسا

إيمانويل ماكرون

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عمان – سبوتنيك. وقال السبايلة، في تصريح لوكالة سبوتنيك، معلقاً على الانتخابات الفرنسية التي جرت الأحد الماضي، إن ماكرون "أثبت أن لديه عقيدة أوروبية وولاء أوروبي، وأنه قادر على اللعب بمساحات معينة".وأضاف: "أعتقد أن الدور الذي يلعبه في المرحلة الحالية حتى في موضوع أوكرانيا وروسيا وحتى في المواضيع القادمة، كله يؤهله كي يستمر".وتابع: "الخطاب اليميني المتطرف ليس له أرضية حقيقة"، مشيراً إلى أنه "من الصعب أن نرى اليوم الخطاب الشعبوي واليميني المتطرف يحصد نجاحاً في هذه المرحلة".وبشيء من التفصيل حول طبيعة الانتخابات الفرنسية، قال السبايلة: "الانتخابات الفرنسية تاريخياً هي نفسها وأعتقد أنها [تسير على] آلية مقنعة جداً، حجم التوقع فيها يكون كبيراً لأنها فعلياً هي تعكس الواقع".وحول لوبان أوضح السبايلة: "الآن لوبان موجودة في الخارطة السياسية الفرنسية، وهي لا تخوض الانتخابات للمرة الأولى، والاثنان [ماكرون ولوبان] تنافسا في المرة الماضية، وكان الفرق ضئيلا بين الطرفين".وحول ما سبق، قال السبايلة: "إذا تنبهنا أيضاً الجميع يحاول تبني خطاباً أكثر عقلانية بما يتعلق بموضوع العقيدة الأوروبية والتحالف الأطلسي، يعني فكرة أوكرانيا فعلاً وحدت الجميع أو أنها جعلت الجميع مضطرين لتبني خطاب متقارب نوعاً ما".إلا أن السبايلة أشار إلى أنه "فعلياً، المناخات ليست مناخات يمين متطرف في هذه المرحلة"، موضحاً "تغيرت المعادلة قليلاً".ويرى السبايلة أن "فرص ماكرون أكبر بالفوز، حتى في خيارات الأطراف الأخرى، التي لم تحسم بعد، هي من الممكن أن تكون خيارات لصالح ماكرون في لحظة معينة".وأشار إلى أن "الناس اطلعت على أداء ماكرون في الأزمة [الروسية – الأوكرانية]"، مبيناً أن "أداءه مطمئن نوعا ما، فلا يوجد لديه قفزات في الهواء، حتى آخر لحظة حاول يستثمر أيضاً دبلوماسيته وسياساته لتكييشها سياسياً في الداخل، مع أنه أولى كثيراً من الوقت والجهد والتحركات كانت مرتبطة في أوكرانيا وأوروبا".وأضاف السبايلة: "أعتقد أن كل هذه الأوراق تشير في النهاية إلى أن لديه رصيد يمكن استخدامه داخلياً، والناخب اليوم بما أنه تم حصر هذه الجزئيات فإما يمين متطرف أو رئيس معروف".وبالتالي كان لدى ماكرون "فرصة بأن يرى الجميع أداءه"، وفق السبايلة الذي يعتقد أن "الأزمة جاءته في وقت مهم في الانتخابات، وما زالت الأزمة حاضرة في الذهنية وهو جزء فاعل"، وكأنه "فعليا أتته الفرصة كي يعرض طريقة عمله حتى على جمهوره الفرنسي".تجدر الإشارة إلى أن كلا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمرشحة عن حزب الجبهة الوطنية اليميني، مارين لوبان، تمكنا من الانتقال إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، في بيان صحفي، أن ماكرون حصل على 27.84 في المئة، ومنافسته مارين لوبان على 23.15 في المئة من الأصوات، بعد انتهاء عملية الفرز، خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. وستجري جولة الإعادة في الانتخابات الفرنسية، يوم 24 أبريل/نيسان الجاري.

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أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون