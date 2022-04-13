https://arabic.sputniknews.com/20220413/خطأ-من-بايدن-يخلط-بين-الصين-وأوكرانيا-1061139431.html
خطأ من بايدن... يخلط بين الصين وأوكرانيا
خطأ من بايدن... يخلط بين الصين وأوكرانيا
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطأ أثناء حديثه عن إجراءات تخفيض أسعار البنزين في أمريكا. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T05:14+0000
2022-04-13T05:14+0000
2022-04-13T05:14+0000
العالم
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أفاد مراسل "سبوتنيك" في واشنطن أن بايدن ألقى المسؤولية عن ارتفاع أسعار "كل شيء" على عاتق "أكبر مُنتجين للقمح"، مشيرا إلى أنهما "لا يفعلان ما كانا يفعلانه في وقت سابق".وبحسب بايدن فإن أكبر منتجين للقمح هما الصين وروسيا. وكشف بايدن أنه وقع في خطأ حينما وصف الصين بأنها واحد من أكبر منتجي القمح، إذ طلب المعذرة ليوضح أن قصده هو أن أوكرانيا وليست الصين تعد من أكبر منتجي القمح إلى جانب روسيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
خطأ من بايدن... يخلط بين الصين وأوكرانيا
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وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطأ أثناء حديثه عن إجراءات تخفيض أسعار البنزين في أمريكا.
أفاد
مراسل "سبوتنيك" في واشنطن أن بايدن ألقى المسؤولية عن ارتفاع أسعار "كل شيء" على عاتق "أكبر مُنتجين للقمح"، مشيرا إلى أنهما "لا يفعلان ما كانا يفعلانه في وقت سابق".
وبحسب بايدن فإن أكبر منتجين للقمح هما الصين وروسيا. وكشف بايدن أنه وقع في خطأ حينما وصف الصين بأنها واحد من أكبر منتجي القمح، إذ طلب المعذرة ليوضح أن قصده هو أن أوكرانيا وليست الصين تعد من أكبر منتجي القمح إلى جانب روسيا.