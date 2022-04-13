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https://arabic.sputniknews.com/20220413/خطأ-من-بايدن-يخلط-بين-الصين-وأوكرانيا-1061139431.html
خطأ من بايدن... يخلط بين الصين وأوكرانيا
خطأ من بايدن... يخلط بين الصين وأوكرانيا
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطأ أثناء حديثه عن إجراءات تخفيض أسعار البنزين في أمريكا. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T05:14+0000
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أفاد مراسل "سبوتنيك" في واشنطن أن بايدن ألقى المسؤولية عن ارتفاع أسعار "كل شيء" على عاتق "أكبر مُنتجين للقمح"، مشيرا إلى أنهما "لا يفعلان ما كانا يفعلانه في وقت سابق".وبحسب بايدن فإن أكبر منتجين للقمح هما الصين وروسيا. وكشف بايدن أنه وقع في خطأ حينما وصف الصين بأنها واحد من أكبر منتجي القمح، إذ طلب المعذرة ليوضح أن قصده هو أن أوكرانيا وليست الصين تعد من أكبر منتجي القمح إلى جانب روسيا.
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خطأ من بايدن... يخلط بين الصين وأوكرانيا

05:14 GMT 13.04.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEXالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء "الناتو" في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء الناتو في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX
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وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطأ أثناء حديثه عن إجراءات تخفيض أسعار البنزين في أمريكا.
أفاد مراسل "سبوتنيك" في واشنطن أن بايدن ألقى المسؤولية عن ارتفاع أسعار "كل شيء" على عاتق "أكبر مُنتجين للقمح"، مشيرا إلى أنهما "لا يفعلان ما كانا يفعلانه في وقت سابق".
وبحسب بايدن فإن أكبر منتجين للقمح هما الصين وروسيا. وكشف بايدن أنه وقع في خطأ حينما وصف الصين بأنها واحد من أكبر منتجي القمح، إذ طلب المعذرة ليوضح أن قصده هو أن أوكرانيا وليست الصين تعد من أكبر منتجي القمح إلى جانب روسيا.
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