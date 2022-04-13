https://arabic.sputniknews.com/20220413/دبابات-روسية-تكسب-معركة-ضد-دبابات-أوكرانية-دون-إطلاق-نار-1061149960.html
دبابات روسية تكسب معركة ضد دبابات أوكرانية دون إطلاق نار
دبابات روسية تكسب معركة ضد دبابات أوكرانية دون إطلاق نار
حدث شيء ذو مدلول أثناء تحرير قرية أوكرانية من سلطة العناصر النازية. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T09:49+0000
2022-04-13T09:49+0000
2022-04-13T09:49+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وكانت القيادة الأوكرانية حشدت مجموعة دبابات جديدة من طراز "تي-64" في قرية توبولسكويه التابعة لقضاء إيزيوم في مقاطعة خاركوف، لتمنع منفذي العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى تخليص أوكرانيا من العنصرية النازية من تحقيق التقدم، ولكن جنود الدبابات الأوكرانيين أوقفوا دباباتهم ورفعوا مواسير مدافعها نحو الأعلى لمجرد ظهور دبابات تحمل علامة Z. ولم يتم إطلاق نار. ولم يُصَب أحد بالأذى.وذكرت "روسيسكايا غازيتا"، نقلا عن قائد مجموعة الدبابات الروسية أن الجميع كانوا مسرورين بسبب تفادي الاقتتال.وأضافت أن الجنود الأوكرانيين تصرفوا على نحو عقلاني لأن مَن يتجرأ على قتال الدبابة الروسية فهو يخوض مغامرة غير محمودة العواقب، وفقا لما قاله عسكري محترف ألماني لنظيره الروسي خلال أحد المعارض العسكرية.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
دبابات روسية تكسب معركة ضد دبابات أوكرانية دون إطلاق نار
تابعنا عبر
حدث شيء ذو مدلول أثناء تحرير قرية أوكرانية من سلطة العناصر النازية.
وكانت القيادة الأوكرانية حشدت مجموعة دبابات جديدة من طراز "تي-64" في قرية توبولسكويه التابعة لقضاء إيزيوم في مقاطعة خاركوف، لتمنع منفذي العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى تخليص أوكرانيا من العنصرية النازية من تحقيق التقدم، ولكن جنود الدبابات الأوكرانيين أوقفوا دباباتهم ورفعوا مواسير مدافعها نحو الأعلى لمجرد ظهور دبابات تحمل علامة Z. ولم يتم إطلاق نار. ولم يُصَب أحد بالأذى.
وذكرت
"روسيسكايا غازيتا"، نقلا عن قائد مجموعة الدبابات الروسية أن الجميع كانوا مسرورين بسبب تفادي الاقتتال.
وأضافت أن الجنود الأوكرانيين تصرفوا على نحو عقلاني لأن مَن يتجرأ على قتال الدبابة الروسية فهو يخوض مغامرة غير محمودة العواقب، وفقا لما قاله عسكري محترف ألماني لنظيره الروسي خلال أحد المعارض العسكرية.