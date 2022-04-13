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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220413/دبابات-روسية-تكسب-معركة-ضد-دبابات-أوكرانية-دون-إطلاق-نار-1061149960.html
دبابات روسية تكسب معركة ضد دبابات أوكرانية دون إطلاق نار
دبابات روسية تكسب معركة ضد دبابات أوكرانية دون إطلاق نار
حدث شيء ذو مدلول أثناء تحرير قرية أوكرانية من سلطة العناصر النازية. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T09:49+0000
2022-04-13T09:49+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وكانت القيادة الأوكرانية حشدت مجموعة دبابات جديدة من طراز "تي-64" في قرية توبولسكويه التابعة لقضاء إيزيوم في مقاطعة خاركوف، لتمنع منفذي العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى تخليص أوكرانيا من العنصرية النازية من تحقيق التقدم، ولكن جنود الدبابات الأوكرانيين أوقفوا دباباتهم ورفعوا مواسير مدافعها نحو الأعلى لمجرد ظهور دبابات تحمل علامة Z. ولم يتم إطلاق نار. ولم يُصَب أحد بالأذى.وذكرت "روسيسكايا غازيتا"، نقلا عن قائد مجموعة الدبابات الروسية أن الجميع كانوا مسرورين بسبب تفادي الاقتتال.وأضافت أن الجنود الأوكرانيين تصرفوا على نحو عقلاني لأن مَن يتجرأ على قتال الدبابة الروسية فهو يخوض مغامرة غير محمودة العواقب، وفقا لما قاله عسكري محترف ألماني لنظيره الروسي خلال أحد المعارض العسكرية.
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رصد عسكري

دبابات روسية تكسب معركة ضد دبابات أوكرانية دون إطلاق نار

09:49 GMT 13.04.2022
© Sputnik . РИА Новостиدبابات روسية في ريف خيرسون
دبابات روسية في ريف خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© Sputnik . РИА Новости
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حدث شيء ذو مدلول أثناء تحرير قرية أوكرانية من سلطة العناصر النازية.
وكانت القيادة الأوكرانية حشدت مجموعة دبابات جديدة من طراز "تي-64" في قرية توبولسكويه التابعة لقضاء إيزيوم في مقاطعة خاركوف، لتمنع منفذي العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى تخليص أوكرانيا من العنصرية النازية من تحقيق التقدم، ولكن جنود الدبابات الأوكرانيين أوقفوا دباباتهم ورفعوا مواسير مدافعها نحو الأعلى لمجرد ظهور دبابات تحمل علامة Z. ولم يتم إطلاق نار. ولم يُصَب أحد بالأذى.
وذكرت "روسيسكايا غازيتا"، نقلا عن قائد مجموعة الدبابات الروسية أن الجميع كانوا مسرورين بسبب تفادي الاقتتال.
وأضافت أن الجنود الأوكرانيين تصرفوا على نحو عقلاني لأن مَن يتجرأ على قتال الدبابة الروسية فهو يخوض مغامرة غير محمودة العواقب، وفقا لما قاله عسكري محترف ألماني لنظيره الروسي خلال أحد المعارض العسكرية.
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Сотрудники военной комендатуры ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ49 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:16 GMT
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