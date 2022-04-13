https://arabic.sputniknews.com/20220413/رئيس-اتحاد-الكرة-المصري-إعادة-مباراة-السنغال-ليست-حلما-1061169350.html
رئيس اتحاد الكرة المصري: إعادة مباراة السنغال ليست حلما
رئيس اتحاد الكرة المصري: إعادة مباراة السنغال ليست حلما
اعتبر جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن إعادة مباراة منتخب بلاده والسنغال الأخيرة التي ودع بموجبها الفراعنة حلم بلوغ مونديال كأس العالم "ليست حلما". 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T16:11+0000
2022-04-13T16:11+0000
2022-04-13T16:11+0000
مصر
السنغال
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ملعب أون تايم"، مساء أمس الثلاثاء، وفق موقع "بطولات".وكان اتحاد الكرة المصري قد تقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" لإعادة المباراة مع السنغال على ملعب محايد أو في قطر.وقال علام في هذا الصدد: "أغلب مقاطع الفيديو التي استندنا عليها وصلت لنا من وسائل الإعلام الخارجية، وهناك أشخاص تتهمنا بأننا نحلم بإعادة المباراة، لكننا لا نحلم، مصر اسم كبير ومكانها في كأس العالم".ومضى بقوله: "ما حدث معنا في السنغال كان صعبًا، نحن نسير بطريقة لا يضيع حق وراءه مُطالب، وننتظر قرار فيفا ولجنة الانضباط، وإذا صدر أي قرار ليس في صالحنا سنذهب للمحكمة الرياضية".وتأهل المنتخب السنغالي إلى نهائيات كأس العالم 2022، بعد تخطي عقبة المنتخب المصري بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح.وكان متحدث باسم الفيفا أكد أن هناك تحقيقا يتم في الوقت الحالي لدراسة الشكوى التي تقدمت بها مصر بخصوص مباراة الإياب أمام السنغال.وخلال المباراة ألقت الجماهير السنغالية قارورات المياه الفارغة على لاعبي منتخب مصر أثناء وبعد المباراة، بالإضافة إلى استخدام أجهزة الليزر أثناء تنفيذ ركلات الترجيح.ووفقاً للوائح، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم هو المخول بالنظر في القضية لأن مباريات تصفيات المونديال تقام تحت مظلته.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/هل-تعود-فرصة-التأهل-فيفا-يباشر-تحقيقاته-في-مباراة-مصر-والسنغال-1060708938.html
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مصر, السنغال
رئيس اتحاد الكرة المصري: إعادة مباراة السنغال ليست حلما
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اعتبر جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن إعادة مباراة منتخب بلاده والسنغال الأخيرة التي ودع بموجبها الفراعنة حلم بلوغ مونديال كأس العالم "ليست حلما".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ملعب أون تايم"، مساء أمس الثلاثاء، وفق موقع "بطولات
".
وكان اتحاد الكرة المصري قد تقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" لإعادة المباراة مع السنغال على ملعب محايد أو في قطر.
وقال علام في هذا الصدد: "أغلب مقاطع الفيديو التي استندنا عليها وصلت لنا من وسائل الإعلام الخارجية، وهناك أشخاص تتهمنا بأننا نحلم بإعادة المباراة، لكننا لا نحلم، مصر اسم كبير ومكانها في كأس العالم".
ومضى بقوله: "ما حدث معنا في السنغال كان صعبًا، نحن نسير بطريقة لا يضيع حق وراءه مُطالب، وننتظر قرار فيفا ولجنة الانضباط، وإذا صدر أي قرار ليس في صالحنا سنذهب للمحكمة الرياضية".
وتأهل المنتخب السنغالي إلى نهائيات كأس العالم 2022، بعد تخطي عقبة المنتخب المصري بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح.
وكان متحدث باسم الفيفا
أكد أن هناك تحقيقا يتم في الوقت الحالي لدراسة الشكوى التي تقدمت بها مصر بخصوص مباراة الإياب أمام السنغال.
وخلال المباراة ألقت الجماهير السنغالية قارورات المياه الفارغة على لاعبي منتخب مصر أثناء وبعد المباراة، بالإضافة إلى استخدام أجهزة الليزر أثناء تنفيذ ركلات الترجيح.
ووفقاً للوائح، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم هو المخول بالنظر في القضية لأن مباريات تصفيات المونديال تقام تحت مظلته.