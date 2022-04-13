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رئيس ساحل العاج يعلن استقالة الحكومة دون الكشف عن السبب
رئيس ساحل العاج يعلن استقالة الحكومة دون الكشف عن السبب
أعلن رئيس ساحل العاج الحسن واتارا، اليوم الأربعاء، استقالة رئيس الوزراء باتريك آشي وحكومته. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T13:31+0000
2022-04-13T13:32+0000
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وحسب "رويترز"، قال واتارا إنه قبل الاستقالة خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم. ولم يذكر الرئيس أسباب الاستقالة، لكنه أوضح أنه سيعين رئيسا جديدا للوزراء الأسبوع المقبل، والذي سيتعين عليه اختيار 30 وزيرا جديدا لتشكيل حكومته.يذكر أن أتشي البالغ من العمر 66 عاما كان قد تولى منصب رئيس الوزراء في مارس/آذار من العام الماضي.
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رئيس ساحل العاج يعلن استقالة الحكومة دون الكشف عن السبب

13:31 GMT 13.04.2022 (تم التحديث: 13:32 GMT 13.04.2022)
© flickr.com / jbdodaneساحل العاج
ساحل العاج - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© flickr.com / jbdodane
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أعلن رئيس ساحل العاج الحسن واتارا، اليوم الأربعاء، استقالة رئيس الوزراء باتريك آشي وحكومته.
وحسب "رويترز"، قال واتارا إنه قبل الاستقالة خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم.
ولم يذكر الرئيس أسباب الاستقالة، لكنه أوضح أنه سيعين رئيسا جديدا للوزراء الأسبوع المقبل، والذي سيتعين عليه اختيار 30 وزيرا جديدا لتشكيل حكومته.
يذكر أن أتشي البالغ من العمر 66 عاما كان قد تولى منصب رئيس الوزراء في مارس/آذار من العام الماضي.
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