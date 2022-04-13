https://arabic.sputniknews.com/20220413/روسيا-تعتبر-تجميد-هولندا-للأصول-الروسية-غير-شرعي-1061169055.html

روسيا تعتبر تجميد هولندا للأصول الروسية غير شرعي

روسيا تعتبر تجميد هولندا للأصول الروسية غير شرعي

قال السفير الروسي في لاهاي ألكسندر شولغين، إن موسكو تعتبر تجميد هولندا للأصول الروسية غير مشروع، وهو محفوف بالعواقب على اقتصاد الدولة نفسها. 13.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-13T16:02+0000

2022-04-13T16:02+0000

2022-04-13T16:02+0000

روسيا

العالم

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وفي وقت سابق، قال ستيف بلوك، منسق تنفيذ العقوبات ضد روسيا، إن هولندا جمدت ما يصل إلى 600 مليون يورو من الأصول الروسية.وقال شولغين عبر قناة "روسيا 24": "نحن نعتبر بشكل قاطع هذه الخطوات (التجميد) غير ودية وغير مشروعة تماما. تصرفات السلطات الهولندية هذه محفوفة بعواقب وخيمة على اقتصاد المملكة نفسها".هذا وتتواصل منذ يوم 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، بدون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة، بحسب وزارة الدفاع الروسية، المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته الوزارة، هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.وعلى خلفية العملية العسكرية، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت القطاعين المالي والاقتصادي، والطيران التجاري الروسي

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