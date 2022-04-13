https://arabic.sputniknews.com/20220413/روسيا-تنفي-الاتهامات-الموجهة-لجيشها-بارتكاب-أعمال-عنف-ضد-المدنيين-الأوكران-1061171167.html

روسيا تنفي الاتهامات الموجهة لجيشها بارتكاب "أعمال عنف ضد المدنيين الأوكران"

روسيا تنفي الاتهامات الموجهة لجيشها بارتكاب "أعمال عنف ضد المدنيين الأوكران"

قال غينادي كوزمين، نائب ممثل روسيا الدائم في منظمة الأمم المتحدة، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن "روسيا ترفض تلميحات عدد من الدول الغربية، والتي تتهم الجيش... 13.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-13T18:00+0000

2022-04-13T18:00+0000

2022-04-13T18:00+0000

روسيا

منظمة الأمم المتحدة

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وقال كوزمين: "اليوم سمعنا مرة أخرى اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد جنود روس يقومون بواجبهم في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ونرفض بشدة هذه التلميحات المهينة والتي لا أساس لها".وأردف كوزمين: "إننا نرى هذا كجزء من الحرب الإعلامية غير الأخلاقية التي تشنها أوكرانيا وداعميها الغربيين بنشاط ضد روسيا".ووفقا لكوزمين، فإن "تصرفات الوحدات الروسية في حالة القتال وخارجها تخضع لقواعد صارمة موحدة لجميع الأفراد، بغض النظر عن الرتبة والمنصب".وأشار كوزمين إلى أن إحدى المهام التي تم تحديدها كجزء من حملة تشويه سمعة الجنود الروس هي "إخفاء حالات حقيقية للعنف الجنسي من قبل متطرفين أوكرانيين يمارسونها ضد المدنيين في دونباس منذ عام 2014".ويستضيف مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، اجتماعا مخصصا لمشكلة العنف الجنسي أثناء النزاعات، وفي وقت سابق، اتهم عدد من ممثلي الدول الغربية، ولا سيما ألبانيا وبريطانيا والنرويج، الجيش الروسي بارتكاب أعمال عنف جنسي ضد النساء في أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220413/الخارجية-الروسية-لا-شيء-سيمنع-روسيا-من-تحقيق-أهداف-العملية-الخاصة-في-أوكرانيا-1061166763.html

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روسيا, منظمة الأمم المتحدة