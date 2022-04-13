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https://arabic.sputniknews.com/20220413/زيادة-طفيفة-سوريا-تحدد-سعر-عملتها-مقابل-الدولار-الأمريكي-1061156729.html
زيادة طفيفة... سوريا تحدد سعر عملتها مقابل الدولار الأمريكي
زيادة طفيفة... سوريا تحدد سعر عملتها مقابل الدولار الأمريكي
حدد مصرف سوريا المركزي، اليوم الأربعاء، سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، مع وجود سعر جديد للدولار الأمريكي. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T12:06+0000
2022-04-13T12:06+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وبحسب نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن المصرف المركزي والتي نقلتها وسائل الاعلام السورية، تم "تحديد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية بـ 2800 ليرة للدولار الواحد".وكما يظهر في النشرة، تم تحديد سعر صرف الليرة مقابل اليورو بأكثر من 3051 ليرة سورية لليورو الواحد.أما بالنسبة لنشرة البدلات، فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.يذكر أن سعر صرف الليرة مقابل الدولار (رسميا) كان محدداً في السابق بـ 2512 ليرة للدولار الواحد وللحوالات الشخصية بـ 2500 ليرة للدولار الواحد.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

زيادة طفيفة... سوريا تحدد سعر عملتها مقابل الدولار الأمريكي

12:06 GMT 13.04.2022
© Sputnik . ZAIN ALABIDEN SHIBANعملات سورية نقدية
عملات سورية نقدية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© Sputnik . ZAIN ALABIDEN SHIBAN
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حدد مصرف سوريا المركزي، اليوم الأربعاء، سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، مع وجود سعر جديد للدولار الأمريكي.
وبحسب نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن المصرف المركزي والتي نقلتها وسائل الاعلام السورية، تم "تحديد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية بـ 2800 ليرة للدولار الواحد".
وكما يظهر في النشرة، تم تحديد سعر صرف الليرة مقابل اليورو بأكثر من 3051 ليرة سورية لليورو الواحد.
أما بالنسبة لنشرة البدلات، فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.
يذكر أن سعر صرف الليرة مقابل الدولار (رسميا) كان محدداً في السابق بـ 2512 ليرة للدولار الواحد وللحوالات الشخصية بـ 2500 ليرة للدولار الواحد.
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