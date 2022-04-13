https://arabic.sputniknews.com/20220413/سفير-فلسطين-لدى-موسكو-تعرضنا-لضغوط-غربية-من-أجل-إدانة-العملية-الروسية-في-أوكرانيا-1061138206.html

سفير فلسطين لدى موسكو: تعرضنا لضغوط غربية من أجل إدانة العملية الروسية في أوكرانيا

سفير فلسطين لدى موسكو: تعرضنا لضغوط غربية من أجل إدانة العملية الروسية في أوكرانيا

أعلن سفير فلسطين لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل، إن دول أوروبا مارست ضغوطا شديدة على القيادة الفلسطينية من أجل إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرا إلى... 13.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-13T02:48+0000

2022-04-13T02:48+0000

2022-04-13T02:49+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال السفير: "يجب أن أقول إن القيادة الفلسطينية تعرضت لضغوط شديدة من الدول الأوروبية، وكذلك من عدد من دول مجموعة السبع، التي طلبت منا إدانة الموقف الروسي، لكن الرئيس محمود عباس رفض هذه الدعوات بشكل قاطع".وأشار نوفل إلى أن السلطة الفلسطينية، "على ثقة بأن القيادة الروسية ستكون قادرة على إيجاد حل سريع وملائم للأزمة الحالية". وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.ولفت نوفل إلى أن، فلسطين تأمل في أن "يتم التوصل إلى تسوية سياسية في أسرع وقت ممكن وبأكثر الطرق عدلا".وتتواصل منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

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أخبار أوكرانيا