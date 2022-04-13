https://arabic.sputniknews.com/20220413/سيارة-عسكرية-إسرائيلية-تفقد-السيطرة-وتواجه-سيلا-من-الحجارة-في-الضفة-فيديو-1061174797.html
سيارة عسكرية إسرائيلية تفقد السيطرة وتواجه سيلا من الحجارة في الضفة... فيديو
سيارة عسكرية إسرائيلية تفقد السيطرة وتواجه سيلا من الحجارة في الضفة... فيديو
فقد قائد سيارة عسكرية إسرائيلية السيطرة على عجلة القيادة، وارتطم بأحد الجدران الخرسانية خلال مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في قرية سلواد قرب رام الله... 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T20:54+0000
2022-04-13T20:54+0000
2022-04-13T20:54+0000
أخبار الضفة الغربية
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وشهدت البلدة مساء اليوم الأربعاء مواجهات عنيفة بين الجانبين، بعدما اقتحمتها القوات الإسرائيلية لتنفيذ حملة اعتقالات ضد ناشطين فلسطينيين.وخلال المواجهات، ارتطم جيب عسكري بقوة في أحد الجدران وتوقف تماما، قبل أن يقوم الشبان الفلسطينيين برشقه بالحجارة والزجاجات الحارقة، وفق ما يظهره مقطع فيديو بثته قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية على حسابها في موقع "تويتر".وتشن إسرائيل حملة اعتقالات واغتيالات لناشطين فلسطييين في الضفة الغربية، بعد موجة عمليات مسلحة داخلها أسفرت عن مقتل 14 شخصا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الضفة الغربية
سيارة عسكرية إسرائيلية تفقد السيطرة وتواجه سيلا من الحجارة في الضفة... فيديو
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فقد قائد سيارة عسكرية إسرائيلية السيطرة على عجلة القيادة، وارتطم بأحد الجدران الخرسانية خلال مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في قرية سلواد قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وشهدت البلدة مساء اليوم الأربعاء مواجهات عنيفة بين الجانبين، بعدما اقتحمتها القوات الإسرائيلية لتنفيذ حملة اعتقالات ضد ناشطين فلسطينيين.
وخلال المواجهات
، ارتطم جيب عسكري بقوة في أحد الجدران وتوقف تماما، قبل أن يقوم الشبان الفلسطينيين برشقه بالحجارة والزجاجات الحارقة، وفق ما يظهره مقطع فيديو بثته قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية على حسابها في موقع "تويتر".
وتشن إسرائيل حملة اعتقالات واغتيالات لناشطين فلسطييين في الضفة الغربية، بعد موجة عمليات مسلحة داخلها أسفرت عن مقتل 14 شخصا.