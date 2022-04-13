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https://arabic.sputniknews.com/20220413/شرطة-نيويورك-تعتبر-شخصا-يدعى-فرانك-جيمس-مشتبها-به-رسميا-في-حادث-إطلاق-النار-ببروكلين-أمس-1061160585.html
شرطة نيويورك تشتبه رسميا بشخص يدعى فرانك جيمس في هجوم على بروكلين أمس
شرطة نيويورك تشتبه رسميا بشخص يدعى فرانك جيمس في هجوم على بروكلين أمس
أعلنت شرطة مدنية نيويورك الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها اعتبرت شخصا يُدعى فرانك جيمس مشتبها به في عملية إطلاق نار أمس في ضاحية بروكلين بإحدى محطات مترو... 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T13:15+0000
2022-04-13T13:35+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد المتحدث باسم شرطة نيويورك توماس أنتونيتي، في تصريح لشبكة "سي. إن. إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن "التحقيق سمح الآن بالإشارة إليه كمشتبه به".وأشار متحدث الشرطة إلى أن "الشرطة تعتقد أنه مسؤول عن إطلاق النار" الذي وقع أمس.وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أمس الثلاثاء، بإصابة 16 شخصا على الأقل في حادث إطلاق النار الذي وقع في محطة مترو أنفاق بحي بروكلين في ولاية نيويورك الأمريكية، وقالت الشرطة إن أحد المصابين في حالة حرجة.وأصدرت إدارة شرطة نيويورك تحذيرا للمنطقة المتضررة، وقالت: "بسبب التحقيق، ينبغي تجنب منطقة شارع 36 ومنطقة الجادة الرابعة في بروكلين، توقعوا (وجود) سيارات الطوارئ والتأخير في المنطقة المحيطة".وقال مسؤول في إنفاذ القانون لوكالة "سبوتنيك" إن إدارة شرطة نيويورك لا يمكنها تأكيد تقارير وسائل الإعلام عن وجود عبوات ناسفة متعطلة في مترو أنفاق المدينة الذي وقع به إطلاق النار.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/إعلام-إطلاق-نار-في-مركز-تسوق-بكاليفورنيا-1061139294.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية

شرطة نيويورك تشتبه رسميا بشخص يدعى فرانك جيمس في هجوم على بروكلين أمس

13:15 GMT 13.04.2022 (تم التحديث: 13:35 GMT 13.04.2022)
© AFP 2022 / SPENCER PLATT الشرطة في موقع إطلاق نار في حي بروكلين بمدينة نيويورك
 الشرطة في موقع إطلاق نار في حي بروكلين بمدينة نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© AFP 2022 / SPENCER PLATT
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أعلنت شرطة مدنية نيويورك الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها اعتبرت شخصا يُدعى فرانك جيمس مشتبها به في عملية إطلاق نار أمس في ضاحية بروكلين بإحدى محطات مترو الأنفاق.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد المتحدث باسم شرطة نيويورك توماس أنتونيتي، في تصريح لشبكة "سي. إن. إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن "التحقيق سمح الآن بالإشارة إليه كمشتبه به".
الشرطة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
إعلام: إطلاق نار في مركز تسوق بكاليفورنيا
05:08 GMT
وأشار متحدث الشرطة إلى أن "الشرطة تعتقد أنه مسؤول عن إطلاق النار" الذي وقع أمس.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أمس الثلاثاء، بإصابة 16 شخصا على الأقل في حادث إطلاق النار الذي وقع في محطة مترو أنفاق بحي بروكلين في ولاية نيويورك الأمريكية، وقالت الشرطة إن أحد المصابين في حالة حرجة.
وأصدرت إدارة شرطة نيويورك تحذيرا للمنطقة المتضررة، وقالت: "بسبب التحقيق، ينبغي تجنب منطقة شارع 36 ومنطقة الجادة الرابعة في بروكلين، توقعوا (وجود) سيارات الطوارئ والتأخير في المنطقة المحيطة".
وقال مسؤول في إنفاذ القانون لوكالة "سبوتنيك" إن إدارة شرطة نيويورك لا يمكنها تأكيد تقارير وسائل الإعلام عن وجود عبوات ناسفة متعطلة في مترو أنفاق المدينة الذي وقع به إطلاق النار.
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