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https://arabic.sputniknews.com/20220413/شرطي-يوقف-سيارة-لعدم-إضاءة-المصابيح-ولكنه-فوجئ-بعدم-وجود-أحد-داخلها-فيديو-1061155461.html
شرطي يوقف سيارة لعدم إضاءة المصابيح ولكنه فوجئ بعدم وجود أحد داخلها... فيديو
شرطي يوقف سيارة لعدم إضاءة المصابيح ولكنه فوجئ بعدم وجود أحد داخلها... فيديو
واجه شرطي أمريكي موقفا طريفا عندما توجه إلى سيارة تتنقل في الليل بمصابيح مطفأة ولكنه فُوجئ بعدم وجود أحد داخلها. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T11:47+0000
2022-04-13T11:47+0000
منوعات
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
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لقطة طريفة وثقها أحد المارة بشوارع سان فرانسيسكو الأمريكية في مقطع فيديو لاقى رواجا واسعا عبر مواقع التواصل.وحسب موقع "فرانس24"، فإن تنقل السيارة بمصابيح مطفأة أثار ريبة شرطة سان فرانسيسكو، فقررت توقيف السيارة.ويظهر في الفيديو شرطياً يتقدم إلى نافذة السيارة عند مقعد السائق، وسط ضحك من المارة الذين قال أحدهم: "لا أحد في الداخل! هذا جنون"، وتنطلق بعدها السيارة ذاتية القيادة تلقائياً للانتقال إلى الجانب الآخر بعد الإشارة الخضراء.وبعد انتشار الفيديو علقت شركة "كروز" المالكة للمركبة لتوضيح ما حدث.وقالت إن "الشرطة اتصلت بمشغلي المركبة ذاتية القيادة لتولى السيطرة عليها دون تحرير أي مخالفة".
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منوعات, مجتمع, الولايات المتحدة الأمريكية

شرطي يوقف سيارة لعدم إضاءة المصابيح ولكنه فوجئ بعدم وجود أحد داخلها... فيديو

11:47 GMT 13.04.2022
© REUTERS / Brian Frankالشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© REUTERS / Brian Frank
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واجه شرطي أمريكي موقفا طريفا عندما توجه إلى سيارة تتنقل في الليل بمصابيح مطفأة ولكنه فُوجئ بعدم وجود أحد داخلها.
لقطة طريفة وثقها أحد المارة بشوارع سان فرانسيسكو الأمريكية في مقطع فيديو لاقى رواجا واسعا عبر مواقع التواصل.
وحسب موقع "فرانس24"، فإن تنقل السيارة بمصابيح مطفأة أثار ريبة شرطة سان فرانسيسكو، فقررت توقيف السيارة.
ويظهر في الفيديو شرطياً يتقدم إلى نافذة السيارة عند مقعد السائق، وسط ضحك من المارة الذين قال أحدهم: "لا أحد في الداخل! هذا جنون"، وتنطلق بعدها السيارة ذاتية القيادة تلقائياً للانتقال إلى الجانب الآخر بعد الإشارة الخضراء.
وبعد انتشار الفيديو علقت شركة "كروز" المالكة للمركبة لتوضيح ما حدث.
وقالت إن "الشرطة اتصلت بمشغلي المركبة ذاتية القيادة لتولى السيطرة عليها دون تحرير أي مخالفة".
وأكدت الشركة حدوث الواقعة لكنها أشارت إلى أن المصابيح كانت مطفأة بسبب خطأ بشري.
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