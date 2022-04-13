شرطي يوقف سيارة لعدم إضاءة المصابيح ولكنه فوجئ بعدم وجود أحد داخلها... فيديو
واجه شرطي أمريكي موقفا طريفا عندما توجه إلى سيارة تتنقل في الليل بمصابيح مطفأة ولكنه فُوجئ بعدم وجود أحد داخلها.
لقطة طريفة وثقها أحد المارة بشوارع سان فرانسيسكو الأمريكية في مقطع فيديو لاقى رواجا واسعا عبر مواقع التواصل.
“Ain’t nobody in it”. San Francisco police try to pull over driverless car, and seem completely perplexed, much to the amusement of onlookers. pic.twitter.com/i7JOzi2TcQ— Mike Sington (@MikeSington) April 12, 2022
وحسب موقع "فرانس24"، فإن تنقل السيارة بمصابيح مطفأة أثار ريبة شرطة سان فرانسيسكو، فقررت توقيف السيارة.
ويظهر في الفيديو شرطياً يتقدم إلى نافذة السيارة عند مقعد السائق، وسط ضحك من المارة الذين قال أحدهم: "لا أحد في الداخل! هذا جنون"، وتنطلق بعدها السيارة ذاتية القيادة تلقائياً للانتقال إلى الجانب الآخر بعد الإشارة الخضراء.
Confused police officers in San Francisco pulled over a driverless car and found no one behind the wheel 😭 #UrbanNewsUncutt pic.twitter.com/rlkPPVYrlP— UrbanNewsUncutt (@UrbanNewsUncutt) April 13, 2022
وبعد انتشار الفيديو علقت شركة "كروز" المالكة للمركبة لتوضيح ما حدث.
وقالت إن "الشرطة اتصلت بمشغلي المركبة ذاتية القيادة لتولى السيطرة عليها دون تحرير أي مخالفة".
وأكدت الشركة حدوث الواقعة لكنها أشارت إلى أن المصابيح كانت مطفأة بسبب خطأ بشري.
Rode a self-driving @Cruise car tonight! Magic is real 🪄🧙♂️ Thank you @sudarshan for getting me access 😆 pic.twitter.com/1t6bccoTAg— Aditya Mukherji (@aditya92) April 8, 2022