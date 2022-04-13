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https://arabic.sputniknews.com/20220413/صحيفة-البنتاغون-يدرس-إمكانية-تزويد-أوكرانيا-بسيارات-هومفي-ومروحيات-مي-17-1061140438.html
صحيفة: البنتاغون يدرس إمكانية تزويد أوكرانيا بسيارات هومفي ومروحيات "مي 17"
صحيفة: البنتاغون يدرس إمكانية تزويد أوكرانيا بسيارات هومفي ومروحيات "مي 17"
أشار تقرير إعلامي إلى أن البنتاغون يدرس إمكانية تزويد أوكرانيا بمروحيات من طراز "مي 17" وعربات هومفي في حزمة جديدة من المساعدات العسكرية. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T06:17+0000
2022-04-13T06:17+0000
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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فبحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" فإن البنتاغون يرغب بتزويد أوكرانيا بهذه المعدات في حزمة جديدة من المساعدات التي تقدر بنحو 750 مليون دولار.هذا وذكرت "رويترز" أمس الثلاثاء نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الإدارة الأمريكية ستعلن يوم الأربعاء عن شحنات أسلحة جديدة لأوكرانيا بقيمة 750 مليون دولار. في الوقت نفسه، قال أحد المسؤولين إن القرار النهائي بشأن تكوين الأسلحة لم يتخذ بعد. وصرح البيت الأبيض في 8 أبريل، أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قدمت واشنطن أكثر من 1.7 مليار دولار من المساعدات الأمنية إلى كييف.
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أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

صحيفة: البنتاغون يدرس إمكانية تزويد أوكرانيا بسيارات هومفي ومروحيات "مي 17"

06:17 GMT 13.04.2022
© REUTERS / IRINA RYBAKOVA/PRESS SERVICE OFقوات الجيش الأوكراني في منطقة سومي، أوكرانيا 7 مارس 2022
قوات الجيش الأوكراني في منطقة سومي، أوكرانيا 7 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© REUTERS / IRINA RYBAKOVA/PRESS SERVICE OF
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أشار تقرير إعلامي إلى أن البنتاغون يدرس إمكانية تزويد أوكرانيا بمروحيات من طراز "مي 17" وعربات هومفي في حزمة جديدة من المساعدات العسكرية.
فبحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" فإن البنتاغون يرغب بتزويد أوكرانيا بهذه المعدات في حزمة جديدة من المساعدات التي تقدر بنحو 750 مليون دولار.

وبحسب مسؤولين كانوا قد صرحوا لـ"رويترز" عن بيانات تتعلق بهذه الحزمة فإن القرار النهائي بشأن أنواع الأسلحة المحددة التي سيتم تضمينها فيه لم يتخذ بعد. ووفقا لهم كجزء من الخطط الأولية، تضمنت الحزمة مدافع هاوتزر، ومركبات جوية من دون طيار للدفاع البحري، بالإضافة إلى بدلات الحماية من الإشعاع والكيماويات والبيولوجية. في الوقت نفسه، شددوا على أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت كل هذه العناصر ستبقى في الحزمة النهائية.

هذا وذكرت "رويترز" أمس الثلاثاء نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الإدارة الأمريكية ستعلن يوم الأربعاء عن شحنات أسلحة جديدة لأوكرانيا بقيمة 750 مليون دولار. في الوقت نفسه، قال أحد المسؤولين إن القرار النهائي بشأن تكوين الأسلحة لم يتخذ بعد.
وصرح البيت الأبيض في 8 أبريل، أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قدمت واشنطن أكثر من 1.7 مليار دولار من المساعدات الأمنية إلى كييف.
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Сотрудники военной комендатуры ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ49 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:02 GMT
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