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https://arabic.sputniknews.com/20220413/صحيفة-اليابان-تتلقى-دعوة-غير-رسمية-للمشاركة-في-تحالف-أوكوس-1061140981.html
صحيفة: اليابان تتلقى دعوة غير رسمية للمشاركة في تحالف "أوكوس"
صحيفة: اليابان تتلقى دعوة غير رسمية للمشاركة في تحالف "أوكوس"
تلقت اليابان دعوة غير رسمية للانضمام إلى تحالف الدفاع الأمريكي البريطاني الأسترالي "أوكوس"، الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر الماضي. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T06:50+0000
2022-04-13T06:50+0000
العالم
اتفاقية أوكوس
اليابان
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ووفقا لصحيفة "سانكي" اليابانية، فإن طوكيو تلقت مثل هذه الدعوات من كل دولة عضو في التحالف، مشيرة إلى أن دول التحالف الجديد تهتم بالشراكة مع اليابان، في تطوير أسلحة تفوق سرعة الصوت ومعدات الحرب الإلكترونية، كما يمكن أن تستخدم الإمكانات التكنولوجية العالية لليابان في مجالات مثل الفضاء الإلكتروني والتكنولوجيات الدقيقة والذكاء الاصطناعي وغيرها.هذا ورحبت اليابان بإنشاء التحالف الدفاعي العام الماضي ودعمت قراره بتطوير أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت هذا الربيع.وأعلنت انسحابها من صفقة غواصات بقيمة 56 مليار يورو مع شركة "نافال غروب" الفرنسية.ونصت الاتفاقية مع فرنسا على إنتاج 12 غواصة هجومية من طراز "باراكودا، ووصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قرار أستراليا بخرق الاتفاق بأنه "طعنة في الظهر".وقال مبعوث الرئيس الأمريكي لقضايا عدم الانتشار، جيفري إيبرهارت، في وقت سابق، إن "الولايات المتحدة مستعدة للإجابة عن أسئلة روسيا بشأن تحالف "أوكوس" الأسترالي-البريطاني-الأمريكي".
اليابان
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العالم, اتفاقية أوكوس, اليابان

صحيفة: اليابان تتلقى دعوة غير رسمية للمشاركة في تحالف "أوكوس"

06:50 GMT 13.04.2022
© REUTERS / Charly Triballeau/Poolمناورات عسكرية مشتركة بين اليابان وفرنسا والولايات المتحدة في ميدان التدريبات العسكرية "كيريشيما" في إبينو في محافظة ميازاكي، اليابان 15 مايو 2021
مناورات عسكرية مشتركة بين اليابان وفرنسا والولايات المتحدة في ميدان التدريبات العسكرية كيريشيما في إبينو في محافظة ميازاكي، اليابان 15 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© REUTERS / Charly Triballeau/Pool
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تلقت اليابان دعوة غير رسمية للانضمام إلى تحالف الدفاع الأمريكي البريطاني الأسترالي "أوكوس"، الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر الماضي.
ووفقا لصحيفة "سانكي" اليابانية، فإن طوكيو تلقت مثل هذه الدعوات من كل دولة عضو في التحالف، مشيرة إلى أن دول التحالف الجديد تهتم بالشراكة مع اليابان، في تطوير أسلحة تفوق سرعة الصوت ومعدات الحرب الإلكترونية، كما يمكن أن تستخدم الإمكانات التكنولوجية العالية لليابان في مجالات مثل الفضاء الإلكتروني والتكنولوجيات الدقيقة والذكاء الاصطناعي وغيرها.
هذا ورحبت اليابان بإنشاء التحالف الدفاعي العام الماضي ودعمت قراره بتطوير أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت هذا الربيع.
وأبرمت أستراليا صفقة دفاع مشترك مع كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، بموجب شراكة جديدة تحت مسمى أوكوس.
وأعلنت انسحابها من صفقة غواصات بقيمة 56 مليار يورو مع شركة "نافال غروب" الفرنسية.
ونصت الاتفاقية مع فرنسا على إنتاج 12 غواصة هجومية من طراز "باراكودا، ووصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قرار أستراليا بخرق الاتفاق بأنه "طعنة في الظهر".
وقال مبعوث الرئيس الأمريكي لقضايا عدم الانتشار، جيفري إيبرهارت، في وقت سابق، إن "الولايات المتحدة مستعدة للإجابة عن أسئلة روسيا بشأن تحالف "أوكوس" الأسترالي-البريطاني-الأمريكي".
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