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ضابط شرطة أمريكي يقتل رجلا أسود بطريقة بشعة في ميشيغان
https://arabic.sputniknews.com/20220413/ضابط-شرطة-أمريكي-يقتل-رجلا-أسود-بطريقة-بشعة-في-ميشيغان-1061174023.html
ضابط شرطة أمريكي يقتل رجلا أسود بطريقة بشعة في ميشيغان
ضابط شرطة أمريكي يقتل رجلا أسود بطريقة بشعة في ميشيغان
أظهر مقطع مصور ضابط شرطة أمريكي راكعا على ظهر رجل أسود قبل أن يطلق عليه رصاصة قاتلة، في مدينة غراند رابيدز بولاية ميشيغان. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T19:58+0000
2022-04-13T20:11+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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نشرت الشرطة الأمريكية مقطعا مصورا من مصادر متنوعة، اليوم الأربعاء، بعد تسعة أيام من مقتل باتريك ليويا خلال توقيف مروري.وتم إطلاق النار على باتريك ليويا البالغ من العمر 26 عاما، في 4 أبريل / نيسان الجاري، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس". وقالت الشرطة إن ليويا تشاجر مع ضابط بعد أن تم إيقاف سيارته بسبب مشكلة تتعلق بلوحة الترخيص. ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل، حيث لا زالت شرطة الولاية تحقق في إطلاق النار.
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الولايات المتحدة الأمريكية

ضابط شرطة أمريكي يقتل رجلا أسود بطريقة بشعة في ميشيغان

19:58 GMT 13.04.2022 (تم التحديث: 20:11 GMT 13.04.2022)
© AFP 2022 / Drew Angererالشرطة الأمريكية تعتقل أنصار ترامب ممن اقتحموا الكونغرس
الشرطة الأمريكية تعتقل أنصار ترامب ممن اقتحموا الكونغرس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© AFP 2022 / Drew Angerer
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يتبع
أظهر مقطع مصور ضابط شرطة أمريكي راكعا على ظهر رجل أسود قبل أن يطلق عليه رصاصة قاتلة، في مدينة غراند رابيدز بولاية ميشيغان.
نشرت الشرطة الأمريكية مقطعا مصورا من مصادر متنوعة، اليوم الأربعاء، بعد تسعة أيام من مقتل باتريك ليويا خلال توقيف مروري.
وتم إطلاق النار على باتريك ليويا البالغ من العمر 26 عاما، في 4 أبريل / نيسان الجاري، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
وقالت الشرطة إن ليويا تشاجر مع ضابط بعد أن تم إيقاف سيارته بسبب مشكلة تتعلق بلوحة الترخيص.
ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل، حيث لا زالت شرطة الولاية تحقق في إطلاق النار.
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