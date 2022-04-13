https://arabic.sputniknews.com/20220413/عبداللهيان-ندعم-أي-جهد-سياسي-لحل-الأزمة-الأوكرانية-1061175788.html

عبداللهيان: ندعم أي جهد سياسي لحل الأزمة الأوكرانية

عبداللهيان: ندعم أي جهد سياسي لحل الأزمة الأوكرانية

أجرى حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني، دیمیترو کولبا، أكد خلاله دعم بلاده لأي جهد سياسي يهدف لحل الأزمة... 13.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-13T21:47+0000

2022-04-13T21:47+0000

2022-04-13T21:47+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

إيران

أخبار أوكرانيا

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وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن وزير الخارجية الأوكراني أكد في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الإيراني عبداللهيان.ورأى كولبا أن "إيران تعارض الحرب الروسية على أوكرانيا وتدعم الخيار الدبلوماسي، ونحن نشكر وزير الخارجية عبداللهيان على تفنيده المزاعم القاضية بنقل أسلحة إلى روسيا بمساعدة الشركات الإيرانية وكذلك على إرسالها فريق طبي إلى أوكرانيا".وشدد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، على موقف بلاده القاضي بضرورة الاهتمام بالحل السياسي والحوار الدبلوماسي، مضيفا: "نحن ومن دون اتخاذ نهج مزدوج نعارض الحرب في أوكرانيا وأفغانستان واليمن وغيرها من الدول".ويذكر أن المحادثة الهاتفية بين أمير عبداللهيان وكولبا هي الثانية من نوعها منذ بداية الأزمة الاوكرانية، حيث سبق لوزيري خارجية إيران وأوكرانيا، في 14 آذار/مارس الماضي، مناقشة الأزمة الأوكرانية، والحاجة إلى حماية الأماكن الدبلوماسية، وإيصال المساعدات الإنسانية، في وقت بحثا القضايا الثنائية بين البلدين.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.

https://arabic.sputniknews.com/20220406/عبداللهيان-إيران-تدعو-للتركيز-على-الحل-السياسي-للأزمة-الأوكرانية-1060915562.html

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