https://arabic.sputniknews.com/20220413/عبد-اللهيان-التوصل-لاتفاق-بشأن-الإفراج-عن-مطالب-إيرانية-في-بنك-أجنبي-1061171477.html
عبد اللهيان: التوصل لاتفاق بشأن الإفراج عن مطالب إيرانية في بنك أجنبي
عبد اللهيان: التوصل لاتفاق بشأن الإفراج عن مطالب إيرانية في بنك أجنبي
أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بشأن الإفراج عن مطالب مالية إيرانية مودعة لدى أحد البنوك الأجنبية. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T18:16+0000
2022-04-13T18:16+0000
2022-04-13T18:16+0000
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وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات عبد اللهيان جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في العاصمة الإيرانية، طهران، اليوم، وردا على سؤال يتعلق بالإفراج عن الأرصدة الإيرانية لدى البنوك الأجنبية في المنطقة.وأكد وزير الخارجية الإيرانية أن وفدا لأحد الدول تواجد في طهران، أمس الثلاثاء، لمتابعة المراحل التنفيذية الخاصة بالإفراج عن مطالب إيران المالية، حيث أجرى الوفد مباحثات مع كبار المسؤولين في البنك المركزي والشؤون الاقتصادية ووزارة الخارجية الإيرانية.وأوضح عبد اللهيان أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي حول تاريخ وطريقة الإفراج عن الأموال الإيرانية.وأشار إلى أنه بحث مع نظيره العراقي مجمل القضايا الثنائية، بما في ذلك التأكيد على ضرورة إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين، معربا في ضوء تجاوز الدولتين جائحة كورونا العمل على زيادة الزيارات البرية بالنسبة للرعايا الإيرانيين والعراقيين في المستقبل القريب.ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن حجم التعاون والتبادل التجاري بين بلاده والعراق، قد سجل خلال الأشهر السبعة الماضية زيادة بنسبة أربعة أضعاف ونصف، مضيفا أن البلدين قادران في غضون الأشهر القادمة على رفع العلاقات الثنائية بمختلف المجالات.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/إيران-تكشف-رسميا-عن-اتفاق-بشأن-الإفراج-عن-7-مليارات-دولار-مجمدة-1061066635.html
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العراق, إيران, العالم العربي
عبد اللهيان: التوصل لاتفاق بشأن الإفراج عن مطالب إيرانية في بنك أجنبي
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أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بشأن الإفراج عن مطالب مالية إيرانية مودعة لدى أحد البنوك الأجنبية.
وذكرت وكالة إرنا
، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات عبد اللهيان جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في العاصمة الإيرانية، طهران، اليوم، وردا على سؤال يتعلق بالإفراج عن الأرصدة الإيرانية لدى البنوك الأجنبية في المنطقة.
وأكد وزير الخارجية الإيرانية أن وفدا لأحد الدول تواجد في طهران، أمس الثلاثاء، لمتابعة المراحل التنفيذية الخاصة بالإفراج عن مطالب إيران المالية
، حيث أجرى الوفد مباحثات مع كبار المسؤولين في البنك المركزي والشؤون الاقتصادية ووزارة الخارجية الإيرانية.
وأوضح عبد اللهيان أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي حول تاريخ وطريقة الإفراج عن الأموال الإيرانية
.
وأشار إلى أنه بحث مع نظيره العراقي مجمل القضايا الثنائية، بما في ذلك التأكيد على ضرورة إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين، معربا في ضوء تجاوز الدولتين جائحة كورونا العمل على زيادة الزيارات البرية بالنسبة للرعايا الإيرانيين والعراقيين في المستقبل القريب.
ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن حجم التعاون والتبادل التجاري بين بلاده والعراق، قد سجل خلال الأشهر السبعة الماضية زيادة بنسبة أربعة أضعاف ونصف، مضيفا أن البلدين قادران في غضون الأشهر القادمة على رفع العلاقات الثنائية بمختلف المجالات.