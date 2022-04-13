https://arabic.sputniknews.com/20220413/فلسطين-مخزون-السلع-الأساسية-يكفي-بين-شهرين-وثلاثة-أشهر-1061157241.html

فلسطين: مخزون السلع الأساسية يكفي بين شهرين وثلاثة أشهر

فلسطين: مخزون السلع الأساسية يكفي بين شهرين وثلاثة أشهر

قال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، اليوم الأربعاء، إن مخزون السلع الأساسية في فلسطين يكفي مدة بين شهرين وثلاثة أشهر. 13.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-13T12:22+0000

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2022-04-13T12:22+0000

أخبار فلسطين اليوم

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وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أوضح العسيلي أن حصر المواد الأساسية للمخزون حتى اليوم، تشير إلى توفر 19778 طنا من الطحين لدى التجار والمطاحن، و10655 ألف طنا من الأرز، و9050 طنا من السكر، و4563 طنا من الزيوت النباتية، و6355 طنا من البقوليات بأنواعها.وأشار إلى أن توريد المواد الأساسية، بما في ذلك القمح والطحين، لم يتوقف، وهناك كميات تدخل يوميا إلى السوق الفلسطينية.وتابع "الحكومة، منذ بدء جائحة كورونا، أولت أهمية كبرى لتوفير المواد الأساسية في الأسواق، وقد نجحت في ذلك، حيث لم يحدث أي نقص في أي من الأوقات خلال الجائحة، وحتى الآن".وأضاف أن الحكومة نجحت في استقرار أسعار السلع الغذائية رغم الارتفاع الكبير التي تشهده الأسواق العالمية.يأتي ذلك ردا على تقرير مؤسسة دولية أفاد بأن مخزون الطحين في فلسطين قد ينفد خلال ثلاثة أسابيع.

https://arabic.sputniknews.com/20220308/كل-ما-تريد-معرفته-عن-تجارة-القمح-العالمية-أكبر-المصدرين-والمستوردين-وأهم-المنتجين-1059643510.html

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أخبار فلسطين اليوم