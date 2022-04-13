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https://arabic.sputniknews.com/20220413/فيكتوريا-بيكهام-ترتدي-عقدا-قيمته-2-مليون-جنيه-إسترليني-في-حفل-زفاف-ابنها-صور-1061143702.html
فيكتوريا بيكهام ترتدي عقدا قيمته 2 مليون جنيه إسترليني في حفل زفاف ابنها... صور
فيكتوريا بيكهام ترتدي عقدا قيمته 2 مليون جنيه إسترليني في حفل زفاف ابنها... صور
أصبحت فيكتوريا بيكهام، في الساعات القليلة الماضية حديث وسائل الإعلام العالمية بعد ظهورها بإطلالة أنيقة عند وصولها برفقة زوجها، ديفيد بيكهام، إلى حفل زفاف... 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T07:51+0000
2022-04-13T07:51+0000
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وحسب صحيفة "ديلي ميل"، كانت والدة العريس، البالغة من العمر 47 سنة، مثالاً للأناقة في ثوب من الساتان الفضي المربوط بتطريزات الدانتيل.وأكملت فيكتوريا إطلالتها بحقيبة كلتش فضية صغيرة وسلسلة من الذهب الأصفر مع قطعة من الألماس.وأطلت فيكتوريا بيكهام وهي تمسك ذراع زوجها ديفيد بيكهام، الذي ارتدى بدلة من تصميم "ديور" ومن توقيع المصمم كيم جونز.ونقلت الصحيفة عن خبراء المجوهرات، قولهم إن العقد الذي ارتدرته فيكتوريا بيكهام، تقدر قيمته بمليوني جنيه إسترليني.وأشار الخبراء إلى أن عقدة الألماس التي تم تشكيلها على شكل كمثرى تقدر بنحو 15 قيراطا. وعقد بروكلين ونيكولا قرانهما في حفل مذهل يوم السبت الماضي، بحضور كوكبة من المشاهير في قصر عائلتها المطل على المحيط في بالم بيتش، بولاية فلوريدا.
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منوعات, مجتمع

فيكتوريا بيكهام ترتدي عقدا قيمته 2 مليون جنيه إسترليني في حفل زفاف ابنها... صور

07:51 GMT 13.04.2022
© AP Photo / Charles Sykesديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا بيكهام لدى وصولهم للسجادة الحمراء لمتحف ميتروبوليتان للفنون في نيويورك، الولايات المتحدة 5 مايو/ أيار 2014
ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا بيكهام لدى وصولهم للسجادة الحمراء لمتحف ميتروبوليتان للفنون في نيويورك، الولايات المتحدة 5 مايو/ أيار 2014 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© AP Photo / Charles Sykes
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أصبحت فيكتوريا بيكهام، في الساعات القليلة الماضية حديث وسائل الإعلام العالمية بعد ظهورها بإطلالة أنيقة عند وصولها برفقة زوجها، ديفيد بيكهام، إلى حفل زفاف ابنهما بروكلين بيكهام وزوجته نيكولا بيلتز.
وحسب صحيفة "ديلي ميل"، كانت والدة العريس، البالغة من العمر 47 سنة، مثالاً للأناقة في ثوب من الساتان الفضي المربوط بتطريزات الدانتيل.
وأكملت فيكتوريا إطلالتها بحقيبة كلتش فضية صغيرة وسلسلة من الذهب الأصفر مع قطعة من الألماس.
وأطلت فيكتوريا بيكهام وهي تمسك ذراع زوجها ديفيد بيكهام، الذي ارتدى بدلة من تصميم "ديور" ومن توقيع المصمم كيم جونز.
ونقلت الصحيفة عن خبراء المجوهرات، قولهم إن العقد الذي ارتدرته فيكتوريا بيكهام، تقدر قيمته بمليوني جنيه إسترليني.
وأشار الخبراء إلى أن عقدة الألماس التي تم تشكيلها على شكل كمثرى تقدر بنحو 15 قيراطا.
وأوضح الخبراء أن "اللون الأبيض الناصع يشير إلى درجة نقاء وجودة كبيرة جدا وبالتالي يمكن أن تصل قيمتها إلى 1.3 - 2 مليون جنيه إسترليني".
وعقد بروكلين ونيكولا قرانهما في حفل مذهل يوم السبت الماضي، بحضور كوكبة من المشاهير في قصر عائلتها المطل على المحيط في بالم بيتش، بولاية فلوريدا.
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