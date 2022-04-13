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قطعة حلوى كادت تقتل تلميذة أمريكية... فيديو
قطعة حلوى كادت تقتل تلميذة أمريكية... فيديو
يتعرض بعض الأطفال لحالات اختناق بصورة تكاد تهدد حياتهم لولا تدخل آخرين لإنقاذهم قبل فوات الأوان. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T15:05+0000
2022-04-13T15:06+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
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ويحدث الاختناق عندما يتسبب جسم صلب في انقطاع التنفس مؤقتا نتيجة دخوله إلى الحلق أو القصبة الهوائية.ويحدث الاختناق عند الأطفال في الغالب، نتيجة ابتلاع قطعة من الطعام أو حتى قطعة حلوى، مثلما حدث مع تلميذة أمريكية ظهرت في مقطع فيديو على شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء.وتقول الشبكة إن الحادث وقع في إحدى المدارس في ولاية كارولينا الشمالية، مشيرة إلى أن الطفلة ابتلعت قطعة حلوى تسببت في اختناقها بصورة مؤقتة قبل أن يتم إنقاذها بواسطة أحد المسؤولين داخل المدرسة.
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منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية

قطعة حلوى كادت تقتل تلميذة أمريكية... فيديو

15:05 GMT 13.04.2022 (تم التحديث: 15:06 GMT 13.04.2022)
© AFP 2022 / Manan Vatsayayana تلاميذ مدرسة "ماريا كوري" في هانوي، فيتنام 4 مايو 2020
تلاميذ مدرسة ماريا كوري في هانوي، فيتنام 4 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© AFP 2022 / Manan Vatsayayana
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يتعرض بعض الأطفال لحالات اختناق بصورة تكاد تهدد حياتهم لولا تدخل آخرين لإنقاذهم قبل فوات الأوان.
ويحدث الاختناق عندما يتسبب جسم صلب في انقطاع التنفس مؤقتا نتيجة دخوله إلى الحلق أو القصبة الهوائية.
ويحدث الاختناق عند الأطفال في الغالب، نتيجة ابتلاع قطعة من الطعام أو حتى قطعة حلوى، مثلما حدث مع تلميذة أمريكية ظهرت في مقطع فيديو على شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء.
وتقول الشبكة إن الحادث وقع في إحدى المدارس في ولاية كارولينا الشمالية، مشيرة إلى أن الطفلة ابتلعت قطعة حلوى تسببت في اختناقها بصورة مؤقتة قبل أن يتم إنقاذها بواسطة أحد المسؤولين داخل المدرسة.
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