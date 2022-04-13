https://arabic.sputniknews.com/20220413/كييف-ترفض-زيارة-الرئيس-الألماني-وتطلب-المزيد-من-الدعم-1061165455.html

كييف ترفض زيارة الرئيس الألماني وتطلب المزيد من الدعم

كييف ترفض زيارة الرئيس الألماني وتطلب المزيد من الدعم

قال نائب مدير مكتب رئاسة النظام الأوكراني إيهور جوفكفا، اليوم الأربعاء، إن كييف رفضت طلب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير لزيارة أوكرانيا، لأنها تتوقع من... 13.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-13T14:44+0000

2022-04-13T14:44+0000

2022-04-13T14:44+0000

أخبار ألمانيا

أخبار أوكرانيا

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102711/57/1027115742_0:0:2823:1588_1920x0_80_0_0_b0a0a1050cc1dd03d7406d4dd2ce2da5.jpg

برلين - سبوتنيك. في وقت سابق، ذكرت الصحيفة الألمانية "بيلد" أن رأس النظام في كييف فلاديمير زيلينسكي رفض استضافة شتاينماير في كييف بسبب "صلاته الوثيقة" بروسيا في السنوات الأخيرة.وفي وقت لاحق، قال شتاينماير إن الرئيس البولندي أندريه دودا نصحه بالقيام برحلة مشتركة إلى أوكرانيا مع زعماء إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، إلا أن كييف اعتبرت ذلك "غير مرغوب فيه"، على حد قول شتاينماير.من جانبه، قال جوفكفا لمحطة "فيلت" الألمانية: "كل الزيارات التي نجريها اليوم تنتهي بنتيجة، ويجب أن تؤدي كل زيارة إلى نتيجة، وهذا هو السبب في أننا نفضل بشدة أن يأتي السياسيون رفيعو المستوى إذا قدموا إلى أوكرانيا، بنتيجة".وأوضح أن هذه النتائج مثل فرض حظر على النفط الروسي أو إبرام صفقة أسلحة ثقيلة، أو أن تضمن ألمانيا، على سبيل المثال، انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أو تمنح الدعم لإعادة إعمار البلاد.وأضاف أنه علاوة على ذلك، تنص القواعد الدبلوماسية على أنه من أجل زيارة أي دولة، يجب تلقي دعوة من رئيس الدولة، لكن في حالة شتاينماير، لم تشمله الدعوة، ومع ذلك، ترحب كييف بشدة بزيارة المستشار الألماني أولاف شولتز، وفقا لما ذكره جوفكفا.

https://arabic.sputniknews.com/20220412/رئيس-ألمانيا-عودة-العلاقات-الطبيعية-مع-روسيا-مستحيلة-في-عهد-بوتين--1061127427.html

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, روسيا