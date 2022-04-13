https://arabic.sputniknews.com/20220413/لعبنا-مثل-المحاربين-أنشيلوتي-يكشف-سبب-فوز-ريال-مدريد-1061150397.html
"لعبنا مثل المحاربين"... أنشيلوتي يكشف سبب فوز ريال مدريد
"لعبنا مثل المحاربين"... أنشيلوتي يكشف سبب فوز ريال مدريد
تحدث مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، عن التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء تشيلسي من دور ربع النهائي، قائلا: "لا شك أننا عانينا كثيرا أمام تشيلسي... 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T10:01+0000
2022-04-13T10:01+0000
2022-04-13T10:01+0000
أخبار نادي ريال مدريد
أخبار دوري أبطال أوروبا
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وقال أنشيلوتي، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "كلما زادت معاناتي كنت أسعد. عانيت كثيرا. كنا متأخرين 2-0، لكني أعتقد أننا لم نستحق ذلك، الفريق قدم أداء جيدا. لم نكن في عجلة من أمرنا للتسجيل، لم نكن بحاجة لذلك، لكن بالنسبة لي لم يستحق تشلسي التقدم".وأشاد المدرب الإيطالي بلاعبيه لعدم استسلامهم، قائلا: "فزنا بالمواجهة لأننا كانت لدينا الطاقة للحفاظ على آمالها. اللاعبون كانوا شجعانا ولعبنا مثل المحاربين. كانت مباراة صعبة، كنا ندرك ذلك، لكنها كانت أكثر تعقيدا".وأشاد أنشيلوتي بقدرة تشيلسي على الصمود تحت الضغط، وقال إن "فريقه عانى أكثر من المعتاد بعد غياب إيدر ميليتاو، أفضل مدافع في الكرات الثابتة، للإيقاف".وحجز ريال مدريد مقعده في نصف نهائي دوري الأبطال بفوزه ذهاباً بنتيجة 3-1 وخسارته إياباً بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/أهداف-ريال-مدريد-وتشيلسي-في-دوري-أبطال-أوروبا-فيديو-1061136823.html
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أخبار نادي ريال مدريد, أخبار دوري أبطال أوروبا
"لعبنا مثل المحاربين"... أنشيلوتي يكشف سبب فوز ريال مدريد
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تحدث مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، عن التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء تشيلسي من دور ربع النهائي، قائلا: "لا شك أننا عانينا كثيرا أمام تشيلسي ولكننا لا نستحق الخسارة".
وقال أنشيلوتي، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة
: "كلما زادت معاناتي كنت أسعد. عانيت كثيرا. كنا متأخرين 2-0، لكني أعتقد أننا لم نستحق ذلك، الفريق قدم أداء جيدا. لم نكن في عجلة من أمرنا للتسجيل، لم نكن بحاجة لذلك، لكن بالنسبة لي لم يستحق تشلسي التقدم".
وأشاد المدرب الإيطالي بلاعبيه لعدم استسلامهم، قائلا: "فزنا بالمواجهة لأننا كانت لدينا الطاقة للحفاظ على آمالها. اللاعبون كانوا شجعانا ولعبنا مثل المحاربين. كانت مباراة صعبة، كنا ندرك ذلك، لكنها كانت أكثر تعقيدا".
وأضاف: "بعد هدف تشيلسي الثاني، عانى الفريق نفسيا، لكن سحر هذا الملعب يساعد اللاعبين والفريق كثيرا على عدم الاستسلام"، مؤكدا أنه بحاجة للهدوء وتقييم الفريق يوم الأربعاء لفهم ما حدث بالفعل.
وأشاد أنشيلوتي بقدرة تشيلسي على الصمود تحت الضغط، وقال إن "فريقه عانى أكثر من المعتاد بعد غياب إيدر ميليتاو، أفضل مدافع في الكرات الثابتة، للإيقاف".
وحجز ريال مدريد مقعده
في نصف نهائي دوري الأبطال بفوزه ذهاباً بنتيجة 3-1 وخسارته إياباً بثلاثة أهداف مقابل هدفين.