https://arabic.sputniknews.com/20220413/ماكرون-الروس-والأوكران-شعبان-شقيقان-1061151686.html

ماكرون: الروس والأوكران شعبان شقيقان

ماكرون: الروس والأوكران شعبان شقيقان

وصف الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، الروس والأوكرانيين بالشعبين الشقيقين، ولم يقيّم تصرفات روسيا في أوكرانيا بأنها إبادة جماعية، وحث على توخي... 13.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-13T10:34+0000

2022-04-13T10:34+0000

2022-04-13T10:34+0000

العالم

أخبار فرنسا

إيمانويل ماكرون

أخبار أوكرانيا

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وقال ماكرون على قناة "فرانس2" المحلية، اليوم الأربعاء: "يجب الحذر في التعامل مع المصطلحات اليوم، لأن هذه شعوب شقيقة ... الروس والأوكران شعبان شقيقان. الإبادة الجماعي لها معنى، الشعب الروسي والأكراني إخوة. ما يحدث هو الجنون، هذه عودة إلى الحرب في أوروبا. لكن في الوقت نفسه أنظر إلى الحقائق، وأواصل العمل من أجل التوصل إلى وضع حد لهذه الحرب وإحلال السلام.وقال ماكرون في وقت سابق، إنه يعتبر سياسته المتمثلة في الحفاظ على الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سياسة صحيحة.ووفقا له، "فإن هذا ضروري لبناء هيكل أمني جديد في أوروبا".وأشار ماكرون إلى أنه بدأ حواره مع بوتين فور توليه رئاسة فرنسا في مايو/أيار 2017. ووصف ماكرون هذا الحوار بأنه "واجبه كرئيس لفرنسا"، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن "هذا الحوار يجري دون أي سذاجة".وتعليقًا على النهج الفرنسي للوضع في أوكرانيا، قال ماكرون إن سياسة باريس تجمع بين الحوار وتطبيق العقوبات على روسيا من أجل تحقيق وقف إطلاق النار.وزار ماكرون موسكو في 7 فبراير/شباط، لإجراء محادثات مع نظيره الروسي. في اليوم التالي، زار كييف. وأجرى ماكرون وبوتين محادثات هاتفية بشكل منتظم. في الأسابيع الأخيرة، أجرى الرئيس الفرنسي تسع محادثات هاتفية مطولة مع الرئيس الروسي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220406/ماكرون-يعتبر-سياسته-المتمثلة-في-الحفاظ-على-الحوار-مع-بوتين-صحيحة-1060919193.html

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العالم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, أخبار أوكرانيا