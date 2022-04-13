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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220413/متطوع-بريطاني-في-أوكرانيا-يضطر-إلى-الاستسلام-1061144828.html
متطوع بريطاني في أوكرانيا يضطر إلى الاستسلام
متطوع بريطاني في أوكرانيا يضطر إلى الاستسلام
أفادت صحيفة بريطانية باستسلام مسلح بريطاني تطوّع للقتال في أوكرانيا ضمن صفوف قوات نظام كييف. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T08:22+0000
2022-04-13T08:22+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
رصد عسكري
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ذكرت "ذي تايمز" نقلا عن المتطوع البريطاني ايدن اسلين أنه لم ير مفرا من الاستسلام مع أفراد فصيلته المتواجدة في مدينة ماريوبول بعد نفاد مخزونهم من الغذاء والذخيرة.وسافر اسلين إلى أوكرانيا في عام 2018 بعدما عاد من سوريا حيث قاتل ضمن إحدى الفصائل الشعبية الكردية. وتواجد اسلين في مدينة ماريوبول حين بدأت وحدات من القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عملية تحرير أوكرانيا من العنصرية النازية. وتمكن محررو ماريوبول من محاصرة قوات كبيرة من الجيش الأوكراني في المدينة قبل أن يبدأوا بتحريرها.
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العالم, رصد عسكري

متطوع بريطاني في أوكرانيا يضطر إلى الاستسلام

08:22 GMT 13.04.2022
© Sputnik . Илья Питалев / الذهاب إلى بنك الصورتحرير مدينة ماريوبول من القوات الأوكرانية
تحرير مدينة ماريوبول من القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© Sputnik . Илья Питалев
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أفادت صحيفة بريطانية باستسلام مسلح بريطاني تطوّع للقتال في أوكرانيا ضمن صفوف قوات نظام كييف.
ذكرت "ذي تايمز" نقلا عن المتطوع البريطاني ايدن اسلين أنه لم ير مفرا من الاستسلام مع أفراد فصيلته المتواجدة في مدينة ماريوبول بعد نفاد مخزونهم من الغذاء والذخيرة.
وسافر اسلين إلى أوكرانيا في عام 2018 بعدما عاد من سوريا حيث قاتل ضمن إحدى الفصائل الشعبية الكردية. وتواجد اسلين في مدينة ماريوبول حين بدأت وحدات من القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عملية تحرير أوكرانيا من العنصرية النازية. وتمكن محررو ماريوبول من محاصرة قوات كبيرة من الجيش الأوكراني في المدينة قبل أن يبدأوا بتحريرها.
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Сотрудники военной комендатуры ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ49 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:33 GMT
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