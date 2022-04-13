https://arabic.sputniknews.com/20220413/متطوع-بريطاني-في-أوكرانيا-يضطر-إلى-الاستسلام-1061144828.html
متطوع بريطاني في أوكرانيا يضطر إلى الاستسلام
متطوع بريطاني في أوكرانيا يضطر إلى الاستسلام
أفادت صحيفة بريطانية باستسلام مسلح بريطاني تطوّع للقتال في أوكرانيا ضمن صفوف قوات نظام كييف. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T08:22+0000
2022-04-13T08:22+0000
2022-04-13T08:22+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
رصد عسكري
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ذكرت "ذي تايمز" نقلا عن المتطوع البريطاني ايدن اسلين أنه لم ير مفرا من الاستسلام مع أفراد فصيلته المتواجدة في مدينة ماريوبول بعد نفاد مخزونهم من الغذاء والذخيرة.وسافر اسلين إلى أوكرانيا في عام 2018 بعدما عاد من سوريا حيث قاتل ضمن إحدى الفصائل الشعبية الكردية. وتواجد اسلين في مدينة ماريوبول حين بدأت وحدات من القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عملية تحرير أوكرانيا من العنصرية النازية. وتمكن محررو ماريوبول من محاصرة قوات كبيرة من الجيش الأوكراني في المدينة قبل أن يبدأوا بتحريرها.
سبوتنيك عربي
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2022
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري
متطوع بريطاني في أوكرانيا يضطر إلى الاستسلام
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أفادت صحيفة بريطانية باستسلام مسلح بريطاني تطوّع للقتال في أوكرانيا ضمن صفوف قوات نظام كييف.
ذكرت
"ذي تايمز" نقلا عن المتطوع البريطاني ايدن اسلين أنه لم ير مفرا من الاستسلام مع أفراد فصيلته المتواجدة في مدينة ماريوبول بعد نفاد مخزونهم من الغذاء والذخيرة.
وسافر اسلين إلى أوكرانيا في عام 2018 بعدما عاد من سوريا حيث قاتل ضمن إحدى الفصائل الشعبية الكردية. وتواجد اسلين في مدينة ماريوبول حين بدأت وحدات من القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عملية تحرير أوكرانيا من العنصرية النازية. وتمكن محررو ماريوبول من محاصرة قوات كبيرة من الجيش الأوكراني في المدينة قبل أن يبدأوا بتحريرها.