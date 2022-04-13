https://arabic.sputniknews.com/20220413/محمد-بن-زايد-يوجه-رسالة-إلى-ملك-الأردن-بعد-خضوعه-لعملية-جراحية-1061162294.html
محمد بن زايد يوجه رسالة إلى ملك الأردن بعد خضوعه لعملية جراحية
محمد بن زايد يوجه رسالة إلى ملك الأردن بعد خضوعه لعملية جراحية
وجّه محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، رسالة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بعد خضوعه لعملية جراحية. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T13:46+0000
2022-04-13T13:46+0000
2022-04-13T13:46+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن ابن زايد، أجرى اتصالا هاتفيا بالملك عبد الله الثاني، لتهنئته بنجاح العملية الجراحية التي خضع لها متمنيا له العودة إلى وطنه في أقرب وقت.وأعلن الديوان الملكي الأردني، أمس الثلاثاء، نجاح العملية الجراحية التي خضع لها الملك عبد الله الثاني، في أحد المستشفيات الألمانية.وذكرت تقارير سابقة أن ملك الأردن كان يعاني من آلام بالعمود الفقري نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته بالعمليات الخاصة استدعت خضوعه لعملية جراحية بناء على نصيحة الأطباء.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الأردن
محمد بن زايد يوجه رسالة إلى ملك الأردن بعد خضوعه لعملية جراحية
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وجّه محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، رسالة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بعد خضوعه لعملية جراحية.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن ابن زايد، أجرى اتصالا هاتفيا بالملك عبد الله الثاني
، لتهنئته بنجاح العملية الجراحية التي خضع لها متمنيا له العودة إلى وطنه في أقرب وقت.
وأعلن الديوان الملكي الأردني، أمس الثلاثاء، نجاح العملية
الجراحية التي خضع لها الملك عبد الله الثاني، في أحد المستشفيات الألمانية.
وذكرت تقارير سابقة أن ملك الأردن كان يعاني من آلام بالعمود الفقري نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته بالعمليات الخاصة استدعت خضوعه لعملية جراحية بناء على نصيحة الأطباء.