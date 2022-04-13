https://arabic.sputniknews.com/20220413/مرشحة-الرئاسة-الفرنسية-لوبان-إذا-تم-انتخابي-رئيسة-فإن-فرنسا-ستنسحب-من-الناتو-1061161850.html
مرشحة الرئاسة الفرنسية لوبان: إذا تم انتخابي رئيسة فإن فرنسا ستنسحب من الناتو
مرشحة الرئاسة الفرنسية لوبان: إذا تم انتخابي رئيسة فإن فرنسا ستنسحب من الناتو
قالت مرشحة الرئاسة الفرنسية، مارين لوبان، إنه إذا تم انتخابها رئيسة فإن فرنسا ستنسحب من الناتو. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T13:28+0000
2022-04-13T13:28+0000
2022-04-13T13:57+0000
العالم
روسيا
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وأكدت لوبان، في الوقت نفسه، أنها لا تنوي سحب البلاد من الاتحاد الأوروبي، وقالت: "هذا ليس هدفي... لكن في نفس الوقت، أريد أن يتطور هذا الهيكل الأوروبي".وتابعت لوبان خلال مؤتمر صحفي حول برنامجها للسياسة الخارجية: "عندما تنتهي الحرب في أوكرانيا ويتم إحلال السلام، سأدعو إلى تقارب استراتيجي بين الناتو وروسيا". مشيرة إلى أن "هذا يعتبر في مصلحة كل من أوروبا والولايات المتحدة".هذا وجرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا في 10 أبريل/نيسان الجاري. وفقًا للبيانات النهائية لوزارة الداخلية الفرنسية، حصل الرئيس الحالي للبلاد إيمانويل ماكرون على 27.84% من الأصوات، و مارين لوبان على 23.15%. وستقام الجولة الثانية في 24 أبريل.
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العالم, روسيا
مرشحة الرئاسة الفرنسية لوبان: إذا تم انتخابي رئيسة فإن فرنسا ستنسحب من الناتو
13:28 GMT 13.04.2022 (تم التحديث: 13:57 GMT 13.04.2022) تابعنا عبر
قالت مرشحة الرئاسة الفرنسية، مارين لوبان، إنه إذا تم انتخابها رئيسة فإن فرنسا ستنسحب من الناتو.
وأكدت لوبان، في الوقت نفسه، أنها لا تنوي سحب البلاد من الاتحاد الأوروبي، وقالت: "هذا ليس هدفي... لكن في نفس الوقت، أريد أن يتطور هذا الهيكل الأوروبي".
وتابعت لوبان خلال مؤتمر صحفي حول برنامجها للسياسة الخارجية: "عندما تنتهي الحرب في أوكرانيا ويتم إحلال السلام، سأدعو إلى تقارب استراتيجي بين الناتو وروسيا". مشيرة إلى أن "هذا يعتبر في مصلحة كل من أوروبا والولايات المتحدة".
هذا وجرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا في 10 أبريل/نيسان الجاري. وفقًا للبيانات النهائية لوزارة الداخلية الفرنسية، حصل الرئيس الحالي للبلاد إيمانويل ماكرون على 27.84% من الأصوات، و مارين لوبان على 23.15%. وستقام الجولة الثانية في 24 أبريل.