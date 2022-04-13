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https://arabic.sputniknews.com/20220413/مسؤول-أممي-رفيع-يصل-إلى-بنغازي-للقاء-أعضاء-اللجنة-العسكرية-55-1061166239.html
مسؤول أممي رفيع يصل إلى بنغازي للقاء أعضاء اللجنة العسكرية "5+5"
مسؤول أممي رفيع يصل إلى بنغازي للقاء أعضاء اللجنة العسكرية "5+5"
وصل الأمين المساعد لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا زيزدون زينينغا وعدد من مرافقيه، اليوم الأربعاء، إلى مدينة بنغازي شرقي ليبيا، للاجتماع بأعضاء اللجنة العسكرية... 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T15:01+0000
2022-04-13T15:01+0000
أخبار ليبيا اليوم
اللجنة العسكرية الليبية 5+5
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وقال مصدر عسكري رفيع المستوى لمراسل "سبوتنيك" إن زيارة زينينغا، تأتي على خلفية البيان الذي أصدرته اللجنة بخصوص ما آلت إليه الأوضاع بسبب الإجراءات التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية.واعتبر المصدر أن حكومة عبد الحميد الدبيبة أصبحت تشكل خطراً على ماحققته اللجنة العسكرية المشتركة من مكاسب في اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار وماترتب عنه من فتح الطرق وتسيير الرحلات والحفاظ على استمرار وقف إطلاق النار، والتجهيز لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب وتفكيك ودمج المجموعات المسلحة ومعالجة أوضاعها.وفي التاسع من أبريل/نيسان الجاري، أصدر أعضاء لجنة 5+5 التابعين للجيش الليبي في المنطقة الشرقية، بيانا طالبوا فيه القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، بضرورة إيقاف تصدير النفط، وقفل الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب، وإيقاف جميع أوجه التعاون مع الحكومة المنتهية ولايتها وجميع مكوناتها، وإيقاف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب الليبي.وحمّلت اللجنة في بيانها الدبيبة مسؤولية تدهور الأوضاع والانقسام السياسي، وبخرق اتفاق وقف النار، وأشاروا إلى أنه لم يف بوعده بعدم الترشح للانتخابات، كما اتهموه بعرقلة الانتخابات بـ"ذرائع واهية".وردا على البيان، دعا الدبيبة من طرابلس، اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، إلى الابتعاد عن العمل السياسي والحفاظ على حيادها والالتزام بحدود مهامها التي حددها لها اتفاق وقف إطلاق النار.وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً، بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220409/اللجنة-العسكرية-الليبية-55-تعلق-أعمالها-وتطالب-بقفل-النفط-وتعليق-الرحلات-الجوية-1061015667.html
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أخبار ليبيا اليوم, اللجنة العسكرية الليبية 5+5

مسؤول أممي رفيع يصل إلى بنغازي للقاء أعضاء اللجنة العسكرية "5+5"

15:01 GMT 13.04.2022
© Photo / Libyan armyالأمين المساعد للبعثة الأممية في ليبيا زيزدون زينينغا يصل بنغازي للقاء أعضاء اللجنة العسكرية 5+5
الأمين المساعد للبعثة الأممية في ليبيا زيزدون زينينغا يصل بنغازي للقاء أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© Photo / Libyan army
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وصل الأمين المساعد لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا زيزدون زينينغا وعدد من مرافقيه، اليوم الأربعاء، إلى مدينة بنغازي شرقي ليبيا، للاجتماع بأعضاء اللجنة العسكرية 5+5 التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي.
وقال مصدر عسكري رفيع المستوى لمراسل "سبوتنيك" إن زيارة زينينغا، تأتي على خلفية البيان الذي أصدرته اللجنة بخصوص ما آلت إليه الأوضاع بسبب الإجراءات التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية.
واعتبر المصدر أن حكومة عبد الحميد الدبيبة أصبحت تشكل خطراً على ماحققته اللجنة العسكرية المشتركة من مكاسب في اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار وماترتب عنه من فتح الطرق وتسيير الرحلات والحفاظ على استمرار وقف إطلاق النار، والتجهيز لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب وتفكيك ودمج المجموعات المسلحة ومعالجة أوضاعها.
وفي التاسع من أبريل/نيسان الجاري، أصدر أعضاء لجنة 5+5 التابعين للجيش الليبي في المنطقة الشرقية، بيانا طالبوا فيه القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، بضرورة إيقاف تصدير النفط، وقفل الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب، وإيقاف جميع أوجه التعاون مع الحكومة المنتهية ولايتها وجميع مكوناتها، وإيقاف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب الليبي.
محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، يوم الاثنين الماضي، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، سويسرا 23 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
اللجنة العسكرية الليبية "5+5" تعلق أعمالها وتطالب بوقف تصدير النفط وتعليق الرحلات الجوية
9 أبريل, 15:16 GMT
وحمّلت اللجنة في بيانها الدبيبة مسؤولية تدهور الأوضاع والانقسام السياسي، وبخرق اتفاق وقف النار، وأشاروا إلى أنه لم يف بوعده بعدم الترشح للانتخابات، كما اتهموه بعرقلة الانتخابات بـ"ذرائع واهية".
وردا على البيان، دعا الدبيبة من طرابلس، اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، إلى الابتعاد عن العمل السياسي والحفاظ على حيادها والالتزام بحدود مهامها التي حددها لها اتفاق وقف إطلاق النار.
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً، بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.
ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
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