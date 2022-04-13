https://arabic.sputniknews.com/20220413/مستخدمون-روس-يطلبون-750-ألف-دولار-من-نتفليكس-بعد-مغادرتها-السوق-1061149136.html
مستخدمون روس يطلبون 750 ألف دولار من "نتفليكس" بعد مغادرتها السوق
مستخدمون روس يطلبون 750 ألف دولار من "نتفليكس" بعد مغادرتها السوق
قدم محامو الدفاع عن مستخدمي "نتفليكس" الروس، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية جماعية ضد خدمة البث المباشر للمطالبة بتعويض قدره 60 مليون روبل (نحو 750 ألف دولار)... 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T09:36+0000
2022-04-13T09:36+0000
2022-04-13T09:36+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
دعوة قضائية
مستجدات نتفليكس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103798/86/1037988693_0:191:4752:2864_1920x0_80_0_0_384b60695bd21d31c98d8934e75537ce.jpg
موسكو- سبوتنيك. ذكر المكتب الصحفي لمكتب المحاماة "تشيرنيشوف، لوكويانوف والشركاء" لوكالة "سبوتنيك"، أن "مكتب المحاماة الذي يمثل مصالح مستخدمي "نتفليكس" قدم اليوم دعوى قضائية جماعية ضد خدمة "نتفليكس" الأمريكية، أمام محكمة منطقة خاموفنيتشيسكي في موسكو. واستندت الدعوى إلى انتهاك حقوق المستخدمين الروس على خلفية الرفض أحادي الجانب لـ نيتفليكس تقديم خدمات في روسيا. وبلغ حجم المطالبات في مرحلة رفع الدعوى مبلغاً قدره 60 مليون روبل (حوالي 750 ألف دولار)".وأوضح الشريك الرئيسي للمكتب قسطنطين لوكويانوف، لوكالة "سبوتنيك"، أنه حتى الآن يوجد 20 شخصا في مجموعة المدعين - و هو العدد المطلوب لتقديم دعوة جماعية.في وقت سابق، قررت "نتفليكس"، مثل عدد من الشركات الغربية الأخرى، "تعليق العمل" في روسيا بسبب الوضع حول أوكرانيا.هذا و تتواصل، منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية في أوكرانيا، التي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
https://arabic.sputniknews.com/20210905/عطل-مفاجئ-بمنصة-نيتفليكس-بمناطق-مختلفة-من-العالم-1050041657.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103798/86/1037988693_340:0:4412:3054_1920x0_80_0_0_361524566b7186e7753e9dbd565b56e5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, دعوة قضائية, مستجدات نتفليكس
مستخدمون روس يطلبون 750 ألف دولار من "نتفليكس" بعد مغادرتها السوق
تابعنا عبر
قدم محامو الدفاع عن مستخدمي "نتفليكس" الروس، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية جماعية ضد خدمة البث المباشر للمطالبة بتعويض قدره 60 مليون روبل (نحو 750 ألف دولار) بسبب مغادرة الشركة للسوق.
موسكو- سبوتنيك. ذكر المكتب الصحفي لمكتب المحاماة "تشيرنيشوف، لوكويانوف والشركاء" لوكالة "سبوتنيك"، أن "مكتب المحاماة الذي يمثل مصالح مستخدمي "نتفليكس" قدم اليوم دعوى قضائية جماعية ضد خدمة "نتفليكس" الأمريكية، أمام محكمة منطقة خاموفنيتشيسكي في موسكو. واستندت الدعوى إلى انتهاك حقوق المستخدمين الروس على خلفية الرفض أحادي الجانب لـ نيتفليكس تقديم خدمات في روسيا. وبلغ حجم المطالبات في مرحلة رفع الدعوى مبلغاً قدره 60 مليون روبل (حوالي 750 ألف دولار)".
وأوضح الشريك الرئيسي للمكتب قسطنطين لوكويانوف، لوكالة "سبوتنيك"، أنه حتى الآن يوجد 20 شخصا في مجموعة المدعين - و هو العدد المطلوب لتقديم دعوة جماعية.
قال المحامي: "لكن الآن يتم النظر في حوالي 100 طلب آخر، وتستمر عملية الانضمام إلى المدعين وستستمر حتى أثناء عملية النظر في الدعوى في المحكمة".
في وقت سابق، قررت "نتفليكس"، مثل عدد من الشركات الغربية الأخرى، "تعليق العمل" في روسيا بسبب الوضع حول أوكرانيا.
هذا و تتواصل، منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية في أوكرانيا، التي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.