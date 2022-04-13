https://arabic.sputniknews.com/20220413/مصرع-253-شخصا-على-الأقل-إثر-فيضانات-شرقي-جنوب-أفريقيا-1061163070.html

مصرع 253 شخصا على الأقل إثر فيضانات شرقي جنوب أفريقيا

مصرع 253 شخصا على الأقل إثر فيضانات شرقي جنوب أفريقيا

أعلنت سلطات جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء، مقتل 253 شخصا على الأقل إثر فيضانات وانزلاقات تربة بعد هطول أمطار غزيرة منذ يوم الجمعة الماضي، على إقليم كوازولوناتال... 13.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-13T14:03+0000

2022-04-13T14:03+0000

2022-04-13T14:03+0000

جنوب أفريقيا

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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت قناة "إي أن سي ايه" المحلية عن إدارة الصحة في إقليم كوازولو-ناتال قولها: "ارتفع عدد القتلى بسبب فيضانات كوازولوناتال إلى 253 شخصا".وتسببت الفيضانات في إقليم كوازولو-ناتال في انهيار منازل وتدمير الطرق وتشريد العشرات ما دفع السلطات إلى استدعاء قوات الجيش لتقديم دعم جوي خلال عمليات الإجلاء للعالقين.وقدم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا تعازيه لأسر الضحايا، إضافة إلى قيامه اليوم بزيارة إقليم كوازولوناتال.وقالت السلطات في جنوب أفريقيا، أمس الثلاثاء، إن عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الطينية التي ضربت مدينة ديربان الساحلية والمناطق المحيطة بها في إقليم كوازولو ناتال، ارتفع إلى 59 قتيلا.وتوقع خبراء الأرصاد الجوية في البلاد هطول المزيد من الأمطار "الغزيرة" على المنطقة ليلة الثلاثاء مصحوبة "بفيضانات واسعة النطاق"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وقالت حكومة المقاطعة في بيان إن "العديد من الأشخاص فقدوا حياتهم، وسجلت ديربان وحدها 45 حالة، فيما فقد أكثر من 14 شخصا حياتهم بشكل مأساوي في منطقة إيليمبي".وأضافت أن الكارثة ألحقت دمارا لا يوصف وأضرارا جسيمة بالأرواح والبنية التحتية، والتي أثرت على جميع الأعراق والطبقات الاجتماعية من المناطق الريفية والبلدات إلى العقارات الفاخرة.من المقرر أن يزور الرئيس سيريل رامافوزا المنطقة المتضررة. وقال رامافوزا، أمس، إن "هذه حصيلة مأساوية لقوة الطبيعة، وهذا الوضع يتطلب استجابة فعالة من قبل الحكومة".وغمرت الأمطار الغزيرة لأيام عدة مناطق، ودمرت المنازل، ودمرت البنية التحتية في جميع أنحاء المدينة الجنوبية الشرقية، في حين أدت الانهيارات الأرضية إلى تعليق خدمات القطارات.

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