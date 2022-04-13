https://arabic.sputniknews.com/20220413/مصر-ترفض-دعوات-اقتحام-المسجد-الأقصى-وتحذر-من-تنامي-العنف-1061174556.html
مصر ترفض دعوات اقتحام المسجد الأقصى وتحذر من تنامي العنف
مصر ترفض دعوات اقتحام المسجد الأقصى وتحذر من تنامي العنف
عبرت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، عن رفضها لدعوات إسرائيلية لاقتحام المسجد الأقصى خلال شهر رمضان. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T20:46+0000
2022-04-13T20:46+0000
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جاء هذا في بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية على حسابها الرسمي في موقع "فيسبوك".وقالت الوزارة إنها تدين بشدة ما تشهده الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة من تصاعد وتيرة العنف وتوسيع نطاق عمليات القوات الإسرائيلية في عدد من المدن والقرى الفلسطينية.كما عبرت عن إدانتها للاستخدام المفرط للقوة ضد الفلسطينيين، وهو ما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى واعتقال العشرات.وشدد بيان وزارة الخارجية المصرية على "ضرورة احتواء هذه التطورات المتسارعة والخطيرة".وقال البيان إن هذه التطورات تنبئ بمزيد من الاحتقان وتُكرس لمناخ التوتر الذي لن يؤدي إلا إلى تنامي التصعيد والعنف المتبادل.وكانت جماعات استيطانية إسرائيلية، أعلنت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، اعتزامها ذبح قرابين "عيد الفصح" اليهودي الذي يبدأ يوم الجمعة ويستمر أسبوعا، في المسجد الأقصى. وقوبل هذا الإعلان برفض فلسطيني رسمي وشعبي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم
مصر ترفض دعوات اقتحام المسجد الأقصى وتحذر من تنامي العنف
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عبرت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، عن رفضها لدعوات إسرائيلية لاقتحام المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
جاء هذا في بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية على حسابها الرسمي في موقع "فيسبوك".
وقالت الوزارة إنها تدين بشدة ما تشهده الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة من تصاعد وتيرة العنف وتوسيع نطاق عمليات القوات الإسرائيلية في عدد من المدن والقرى الفلسطينية.
كما عبرت عن إدانتها للاستخدام المفرط للقوة ضد الفلسطينيين، وهو ما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى واعتقال العشرات.
وشدد بيان وزارة الخارجية المصرية
على "ضرورة احتواء هذه التطورات المتسارعة والخطيرة".
وقال البيان إن هذه التطورات تنبئ بمزيد من الاحتقان وتُكرس لمناخ التوتر الذي لن يؤدي إلا إلى تنامي التصعيد والعنف المتبادل.
وكانت جماعات استيطانية إسرائيلية، أعلنت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، اعتزامها ذبح قرابين "عيد الفصح" اليهودي الذي يبدأ يوم الجمعة ويستمر أسبوعا، في المسجد الأقصى. وقوبل هذا الإعلان برفض فلسطيني رسمي وشعبي.