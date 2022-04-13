عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220413/مصر-ترفض-دعوات-اقتحام-المسجد-الأقصى-وتحذر-من-تنامي-العنف-1061174556.html
مصر ترفض دعوات اقتحام المسجد الأقصى وتحذر من تنامي العنف
مصر ترفض دعوات اقتحام المسجد الأقصى وتحذر من تنامي العنف
عبرت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، عن رفضها لدعوات إسرائيلية لاقتحام المسجد الأقصى خلال شهر رمضان. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T20:46+0000
2022-04-13T20:46+0000
أخبار مصر الآن
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/15/1049029156_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_096e809a067160bfc349b54deba37d05.jpg
جاء هذا في بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية على حسابها الرسمي في موقع "فيسبوك".وقالت الوزارة إنها تدين بشدة ما تشهده الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة من تصاعد وتيرة العنف وتوسيع نطاق عمليات القوات الإسرائيلية في عدد من المدن والقرى الفلسطينية.كما عبرت عن إدانتها للاستخدام المفرط للقوة ضد الفلسطينيين، وهو ما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى واعتقال العشرات.وشدد بيان وزارة الخارجية المصرية على "ضرورة احتواء هذه التطورات المتسارعة والخطيرة".وقال البيان إن هذه التطورات تنبئ بمزيد من الاحتقان وتُكرس لمناخ التوتر الذي لن يؤدي إلا إلى تنامي التصعيد والعنف المتبادل.وكانت جماعات استيطانية إسرائيلية، أعلنت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، اعتزامها ذبح قرابين "عيد الفصح" اليهودي الذي يبدأ يوم الجمعة ويستمر أسبوعا، في المسجد الأقصى. وقوبل هذا الإعلان برفض فلسطيني رسمي وشعبي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/15/1049029156_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8bb45611236d1c93db765bb53284dd40.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم

مصر ترفض دعوات اقتحام المسجد الأقصى وتحذر من تنامي العنف

20:46 GMT 13.04.2022
© AP Photo / Mahmoud Illeanالقوات الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، القدس 21 مايو 2021
القوات الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، القدس 21 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© AP Photo / Mahmoud Illean
تابعنا عبرTelegram
عبرت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، عن رفضها لدعوات إسرائيلية لاقتحام المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
جاء هذا في بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية على حسابها الرسمي في موقع "فيسبوك".
وقالت الوزارة إنها تدين بشدة ما تشهده الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة من تصاعد وتيرة العنف وتوسيع نطاق عمليات القوات الإسرائيلية في عدد من المدن والقرى الفلسطينية.
كما عبرت عن إدانتها للاستخدام المفرط للقوة ضد الفلسطينيين، وهو ما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى واعتقال العشرات.
وشدد بيان وزارة الخارجية المصرية على "ضرورة احتواء هذه التطورات المتسارعة والخطيرة".
وقال البيان إن هذه التطورات تنبئ بمزيد من الاحتقان وتُكرس لمناخ التوتر الذي لن يؤدي إلا إلى تنامي التصعيد والعنف المتبادل.
وكانت جماعات استيطانية إسرائيلية، أعلنت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، اعتزامها ذبح قرابين "عيد الفصح" اليهودي الذي يبدأ يوم الجمعة ويستمر أسبوعا، في المسجد الأقصى. وقوبل هذا الإعلان برفض فلسطيني رسمي وشعبي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники военной комендатуры ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ49 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала