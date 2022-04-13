https://arabic.sputniknews.com/20220413/مصر-للطيران-تعلن-بدء-تسيير-رحلات-بين-القاهرة-وبنغازي-بداية-من-18-أبريل-الجاري-1061153436.html
مصر للطيران تعلن بدء تسيير رحلات بين القاهرة وبنغازي بداية من 18 أبريل الجاري
مصر للطيران تعلن بدء تسيير رحلات بين القاهرة وبنغازي بداية من 18 أبريل الجاري
أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء، تشغيل رحلات مباشرة بين القاهرة ومدينة بنغازي الليبية اعتبارا من 18 أبريل/ نيسان الجاري، ضمن خطة ورؤية وزارة الطيران... 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T11:05+0000
2022-04-13T11:05+0000
2022-04-13T11:05+0000
أخبار مصر الآن
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1048781245_0:201:2927:1847_1920x0_80_0_0_46533a0d492cd5a2c38bab41c7d6316f.jpg
وقال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، الطيار عمرو أبو العينين، إن "الشركة الوطنية تولي اهتماما خاصا بالنقاط ذات الأهمية الاستراتيجية ومن بينها مدينة بنغازي في ليبيا وخاصة مع تواجد العديد من المصريين المقيمين والعاملين بالأراضي الليبية، وكذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وليبيا"، وذلك حسب بوابة الشروق المصرية.وأضاف أنه "من هذا المنطلق فمن المخطط أن تُسيير مصر للطيران رحلة مباشرة يومية بين القاهرة وبنغازي بطائرتها من طراز بوينغ B737-800".وكان وفد دبلوماسي من جمهورية مصر العربية، برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الليبية، أحمد عبد الحميد، زار مؤخرا، بلدية بنغازي في ليبيا.ووفقا لبيان بلدية بنغازي، كان في استقبال الوفد رئيس المجلس التسييري للبلدية المهندس الصقر عمران بوجواري بحضور مندوبين عن مكتب بنغازي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي".وأوضح البيان أن "اللقاء تناول الإجراءات المتعلقة بفتح القنصلية المصرية في مدينة بنغازي في الفترة القريبة القادمة".وأشار البيان إلى أن "الوفد المصري ناقش أيضا تصحيح الأوضاع القانونية للعمالة المصرية بالتنسيق مع الجهات المعنية والتعاون المُشترك فيما يتعلق بعقد لقاء لرجال الأعمال المصريين والليبيين في مدينة بنغازي من خلال الغُرف التجارية لدى الطرفين، إضافة إلى تذليل الصعاب التي تواجه المدرسة المصرية في بنغازي".من جانبه، أشاد رئيس الوفد المصري بحسن الاستقبال والتعاون الذي أبدته بلدية بنغازي بشأن العمل على سرعة عودة افتتاح القنصلية المصرية في مدينة بنغازي.
https://arabic.sputniknews.com/20220218/السيسي-يؤكد-للمنفي-استمرار-ثوابت-الموقف-المصري-تجاه-ليبيا-1058795147.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1048781245_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_383fd206deab3c8de38473eab3712ede.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, أخبار ليبيا اليوم
مصر للطيران تعلن بدء تسيير رحلات بين القاهرة وبنغازي بداية من 18 أبريل الجاري
تابعنا عبر
أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء، تشغيل رحلات مباشرة بين القاهرة ومدينة بنغازي الليبية اعتبارا من 18 أبريل/ نيسان الجاري، ضمن خطة ورؤية وزارة الطيران المدني تعزيز التواجد في القارة الإفريقية.
وقال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، الطيار عمرو أبو العينين، إن "الشركة الوطنية تولي اهتماما خاصا بالنقاط ذات الأهمية الاستراتيجية ومن بينها مدينة بنغازي في ليبيا وخاصة مع تواجد العديد من المصريين المقيمين والعاملين بالأراضي الليبية، وكذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وليبيا"، وذلك حسب بوابة الشروق المصرية
.
وأضاف أنه "من هذا المنطلق فمن المخطط أن تُسيير مصر للطيران رحلة مباشرة يومية بين القاهرة وبنغازي بطائرتها من طراز بوينغ B737-800".
وكان وفد دبلوماسي من جمهورية مصر العربية، برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الليبية، أحمد عبد الحميد، زار مؤخرا، بلدية بنغازي في ليبيا.
ووفقا لبيان بلدية بنغازي، كان في استقبال الوفد رئيس المجلس التسييري للبلدية المهندس الصقر عمران بوجواري بحضور مندوبين عن مكتب بنغازي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي".
وأوضح البيان أن "اللقاء تناول الإجراءات المتعلقة بفتح القنصلية المصرية في مدينة بنغازي في الفترة القريبة القادمة".
وأشار البيان إلى أن "الوفد المصري ناقش أيضا تصحيح الأوضاع القانونية للعمالة المصرية
بالتنسيق مع الجهات المعنية والتعاون المُشترك فيما يتعلق بعقد لقاء لرجال الأعمال المصريين والليبيين في مدينة بنغازي من خلال الغُرف التجارية لدى الطرفين، إضافة إلى تذليل الصعاب التي تواجه المدرسة المصرية في بنغازي".
من جانبه، أشاد رئيس الوفد المصري بحسن الاستقبال والتعاون الذي أبدته بلدية بنغازي
بشأن العمل على سرعة عودة افتتاح القنصلية المصرية في مدينة بنغازي.