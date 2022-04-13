عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220413/مصر-مقتل-10-أشخاص-وإصابة-14-آخرين-بحادث-سير-بينهم-19-أجنبيا-1061151848.html
مصر... مقتل 10 أشخاص وإصابة 14 آخرين بحادث سير بينهم 19 أجنبيا
مصر... مقتل 10 أشخاص وإصابة 14 آخرين بحادث سير بينهم 19 أجنبيا
شهدت محافظة أسوان، جنوبي مصر، حادث سير أدى إلى مصرع 10 أشخاص بينهم أجانب وإصابة 14 آخرين جميعهم من جنسيات غير مصرية. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T10:32+0000
2022-04-13T10:37+0000
العالم العربي
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/16/1049911088_0:31:2001:1156_1920x0_80_0_0_6fb01e249c5c0e2d3ab0f0491935474c.jpg
ذكر ذلك موقع "مصراوي" المصري، في خبر عن الحادث، أوضح فيه أنه وقع على طريق "أسوان - أبو سمبل"، اليوم الاثنين، أن القتلى بينهم 5 أجانب.ونقل الموقع عن مصدر بمستشفى أسوان الجامعي أن المتوفين الـ 5 بينهم 4 فرنسيين وآخر من بلجيكا، بينما يشمل عدد المصابين 8 أشخاص من فرنسا و6 بلجيكيين.ولفت الموقع إلى أن الحادث نتج عن تصادم أتوبيس سياحي مع سيارة أجرة، وقال إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة، إن الوزارة رفعت حالة الطوارئ بمستشفيات مدينة أسوان، بينما تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي.
https://arabic.sputniknews.com/20211014/الداخلية-المصرية-تكشف-تفاصيل-دقيقة-حول-حادث-اختفاء-حافلة-الساحل-1050431223.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/16/1049911088_0:0:1923:1442_1920x0_80_0_0_d355f73dab591ae8fdf5aa31513c020f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار مصر الآن

مصر... مقتل 10 أشخاص وإصابة 14 آخرين بحادث سير بينهم 19 أجنبيا

10:32 GMT 13.04.2022 (تم التحديث: 10:37 GMT 13.04.2022)
© AP Photo / Ibrahim el-Shazlyسيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر
سيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© AP Photo / Ibrahim el-Shazly
تابعنا عبرTelegram
شهدت محافظة أسوان، جنوبي مصر، حادث سير أدى إلى مصرع 10 أشخاص بينهم أجانب وإصابة 14 آخرين جميعهم من جنسيات غير مصرية.
ذكر ذلك موقع "مصراوي" المصري، في خبر عن الحادث، أوضح فيه أنه وقع على طريق "أسوان - أبو سمبل"، اليوم الاثنين، أن القتلى بينهم 5 أجانب.
مدينة القاهرة، مصر 13 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2021
الداخلية المصرية تكشف تفاصيل دقيقة حول حادث اختفاء حافلة الساحل
14 أكتوبر 2021, 11:17 GMT
ونقل الموقع عن مصدر بمستشفى أسوان الجامعي أن المتوفين الـ 5 بينهم 4 فرنسيين وآخر من بلجيكا، بينما يشمل عدد المصابين 8 أشخاص من فرنسا و6 بلجيكيين.
ولفت الموقع إلى أن الحادث نتج عن تصادم أتوبيس سياحي مع سيارة أجرة، وقال إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة، إن الوزارة رفعت حالة الطوارئ بمستشفيات مدينة أسوان، بينما تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники военной комендатуры ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ49 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала