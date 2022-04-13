https://arabic.sputniknews.com/20220413/مصر-مقتل-10-أشخاص-وإصابة-14-آخرين-بحادث-سير-بينهم-19-أجنبيا-1061151848.html
مصر... مقتل 10 أشخاص وإصابة 14 آخرين بحادث سير بينهم 19 أجنبيا
مصر... مقتل 10 أشخاص وإصابة 14 آخرين بحادث سير بينهم 19 أجنبيا
شهدت محافظة أسوان، جنوبي مصر، حادث سير أدى إلى مصرع 10 أشخاص بينهم أجانب وإصابة 14 آخرين جميعهم من جنسيات غير مصرية. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T10:32+0000
2022-04-13T10:32+0000
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ذكر ذلك موقع "مصراوي" المصري، في خبر عن الحادث، أوضح فيه أنه وقع على طريق "أسوان - أبو سمبل"، اليوم الاثنين، أن القتلى بينهم 5 أجانب.ونقل الموقع عن مصدر بمستشفى أسوان الجامعي أن المتوفين الـ 5 بينهم 4 فرنسيين وآخر من بلجيكا، بينما يشمل عدد المصابين 8 أشخاص من فرنسا و6 بلجيكيين.ولفت الموقع إلى أن الحادث نتج عن تصادم أتوبيس سياحي مع سيارة أجرة، وقال إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة، إن الوزارة رفعت حالة الطوارئ بمستشفيات مدينة أسوان، بينما تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي.
https://arabic.sputniknews.com/20211014/الداخلية-المصرية-تكشف-تفاصيل-دقيقة-حول-حادث-اختفاء-حافلة-الساحل-1050431223.html
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العالم العربي, أخبار مصر الآن
مصر... مقتل 10 أشخاص وإصابة 14 آخرين بحادث سير بينهم 19 أجنبيا
10:32 GMT 13.04.2022 (تم التحديث: 10:37 GMT 13.04.2022) تابعنا عبر
شهدت محافظة أسوان، جنوبي مصر، حادث سير أدى إلى مصرع 10 أشخاص بينهم أجانب وإصابة 14 آخرين جميعهم من جنسيات غير مصرية.
ذكر ذلك موقع "مصراوي" المصري، في خبر عن الحادث
، أوضح فيه أنه وقع على طريق "أسوان - أبو سمبل"، اليوم الاثنين، أن القتلى بينهم 5 أجانب.
14 أكتوبر 2021, 11:17 GMT
ونقل الموقع عن مصدر بمستشفى أسوان الجامعي أن المتوفين الـ 5 بينهم 4 فرنسيين وآخر من بلجيكا، بينما يشمل عدد المصابين 8 أشخاص من فرنسا و6 بلجيكيين.
ولفت الموقع إلى أن الحادث نتج عن تصادم أتوبيس
سياحي مع سيارة أجرة، وقال إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة، إن الوزارة رفعت حالة الطوارئ بمستشفيات مدينة أسوان، بينما تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان
الجامعي.