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معمرة تبلغ من العمر 101 عام تكشف سبب طول العمر
معمرة تبلغ من العمر 101 عام تكشف سبب طول العمر
كشفت جوزفين جيلنر، المتقاعدة الأمريكية البالغة من العمر 101 عام، أن الأوساخ سبب طول عمرها. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T07:12+0000
2022-04-13T07:12+0000
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وبحسب ما نقله WSOC-TV، فإن جيلنر، قضت فترة طويلة لم تغسل فيها طعامها ويديها.تعيش جوزفين جيلنر الآن في دار لرعاية المسنين في تاماكوا بولاية بنسلفانيا. وقال موظفو المؤسسة إنها واحدة من أكثر الضيوف نشاطا، وبالكاد يمكنهم مواكبة ذلك.
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معمرة تبلغ من العمر 101 عام تكشف سبب طول العمر

07:12 GMT 13.04.2022
CC0 / Pixabay / عجوز وزوجته "صورة أرشيفية"
عجوز وزوجته صورة أرشيفية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
CC0 / Pixabay /
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كشفت جوزفين جيلنر، المتقاعدة الأمريكية البالغة من العمر 101 عام، أن الأوساخ سبب طول عمرها.
وبحسب ما نقله WSOC-TV، فإن جيلنر، قضت فترة طويلة لم تغسل فيها طعامها ويديها.
ولدت المعمرة في 9 أبريل 1921 في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها قضت جزءا من طفولتها في قرية إيطالية بالقرب من البندقية. وقالت السيدة إنها في ذلك الوقت لم تغسل الطعام واليدين. مضيفة "عندما كنت أعيش في إيطاليا، كنا نأكل التراب باستمرار. كانت البطاطس متسخة وكذلك جميع الخضروات الأخرى. لم نرتدي أحذية، كانت أيدينا متسخة. لقد طورنا مناعة ضد كل شيء".
تعيش جوزفين جيلنر الآن في دار لرعاية المسنين في تاماكوا بولاية بنسلفانيا. وقال موظفو المؤسسة إنها واحدة من أكثر الضيوف نشاطا، وبالكاد يمكنهم مواكبة ذلك.
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