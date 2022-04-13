https://arabic.sputniknews.com/20220413/مفاوضات-النووي-الإيرانيبين-التفاؤل-بتحقيق-اختراق-والتحذيرات-من-الفشل--1061162114.html
مفاوضات النووي الإيراني...بين التفاؤل بتحقيق اختراق والتحذيرات من الفشل
مفاوضات النووي الإيراني...بين التفاؤل بتحقيق اختراق والتحذيرات من الفشل
تناقش الحلقة بروز مؤشرات على تفاؤل إيراني بشأن سير مفاوضات العودة إلى إحياء الاتفاق النووي، الذي كانت واشنطن انسحبت منه من طرف واحد في العام 2018. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T13:51+0000
2022-04-13T13:51+0000
2022-04-13T13:51+0000
راديو
بانوراما
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مفاوضات النووي الإيراني..بين التفاؤل بتحقيق إختراق، والتحذيرات من الفشل
مفاوضات النووي الإيراني..بين التفاؤل بتحقيق إختراق، والتحذيرات من الفشل
فقد قال المرشد الأعلى في إيران إن مفاوضات فيينا تسير على ما يرام، وذلك بعد يوم واحد من تصريحات للخارجية الإيرانية وصفت فيها المفاوضات بأنها دخلت في حالة موت سريري.واعتبر الخبير في الشؤون الإيرانية، إياد المجاليمن جانبه، رأى الباحث في الشؤون الإقليمية، علي المعشنيالتفاصيل في الملف الصوتي...
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
مفاوضات النووي الإيراني...بين التفاؤل بتحقيق اختراق والتحذيرات من الفشل
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تناقش الحلقة بروز مؤشرات على تفاؤل إيراني بشأن سير مفاوضات العودة إلى إحياء الاتفاق النووي، الذي كانت واشنطن انسحبت منه من طرف واحد في العام 2018.
فقد قال المرشد الأعلى في إيران إن مفاوضات فيينا تسير على ما يرام، وذلك بعد يوم واحد من تصريحات للخارجية الإيرانية وصفت فيها المفاوضات بأنها دخلت في حالة موت سريري.
واعتبر الخبير في الشؤون الإيرانية، إياد المجالي
أن "المفاوض الإيراني يرى أنه نفّذ كل الالتزامات وحقق كل شروط العودة للاتفاق، وعليه لم تبق مبررات للمماطلة في إعادة إحياء الاتفاق".
من جانبه، رأى الباحث في الشؤون الإقليمية، علي المعشني
أن "تصريحات خامنئي لها دلالات خاصة، لا سيما أنها تأتي من أعلى هرم مؤسسة الحكم في الجمهورية الإسلامية، وبرأيه فإنها تعكس قبول المحافظين بطريقة إدارة الفريق المفاوض للمباحثات".
التفاصيل في الملف الصوتي...