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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220413/مقاطعة-كورسك-المتاخمة-للحدود-الأوكرانية-تعلن-تعرض-إحدى-نقاط-التفتيش-للقصف-1061158199.html
مقاطعة كورسك المتاخمة للحدود الأوكرانية تعلن تعرض إحدى نقاط التفتيش للقصف
مقاطعة كورسك المتاخمة للحدود الأوكرانية تعلن تعرض إحدى نقاط التفتيش للقصف
أعلنت سلطات منطقة كورينيفسكي في مقاطعة كورسك الروسية المتاخمة للحدود الأوكرانية، اليوم الأربعاء، عن تعرض إحدى نقاط التفتيش الحدودية في قرية غوردييفكا للقصف من... 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T12:32+0000
2022-04-13T12:32+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
قصف
نقطة تفتيش
القوات الأوكرانية
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فورونيج - سبوتنيك. وكتبت إدارة المنطقة على صفحتها في موقع "فكونتاكتي": "سكان منطقة كورينيفسكي الأعزاء، في الساعة الماضية تعرضت نقطة التفتيش الحدودية بقرية غوردييفكا لإطلاق نار. وقامت قوات حرس الحدود الروسي بإسكات نقطة إطلاق النار. لا يوجد ضحايا أو دمار من جانبنا".هذا وأعلن حاكم منطقة كورسك، رومان ستاروفويت، في 9 أبريل/ نيسان الجاري أن نقطة حدودية بالقرب من قرية إليزافيتوفكا، مقاطعة جلوشكوفسكي، تعرضت للقصف بقذائف الهاون من طرف القوات الأوكرانة ولم تقع إصابات.يذكر أن حاكم مقاطعة كورسك رومان ستاروفويت، أعلن في وقت سابق، أن قوات الأمن في المنطقة وضعت في حالة تأهب قصوى بسبب الأحداث التي وقعت في منطقة بيلغورود.وكتب ستاروفويت، في قناته على موقع "تيلغرام": "بسبب الأحداث التي وقعت في بيلغورود، تم وضع جميع وكالات إنفاذ القانون في مقاطعة كورسك في حالة تأهب قصوى. نحافظ على الهدوء ومواكبة ما يحدث".وأشار إلى أنه اتصل بحاكم منطقة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، وعرض عليه المساعدة، وأن غلادكوف شكره، قائلاً إن كل شيء كافياً.وتابع ستاروفويت: "نحن مستعدون دائما لمشاركة جيراننا، لدينا ما يكفي من احتياطيات الوقود لعدة أسابيع".في وقت مبكر من صباح اليوم، أبلغ حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، عن حريق في مستودع نفط اندلع في المنطقة. وسرعان ما أعلن أن الحريق وقع نتيجة قصف مروحيتين أوكرانيتين، دخلتا الأجواء الروسية على علو منخفض.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/القوات-الأمنية-في-مقاطعة-كورسك-الروسية-في-حالة-تأهب-قصوى-بسبب-أحداث-بيلغورود-1060725979.html
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روسيا, قصف, نقطة تفتيش, القوات الأوكرانية

مقاطعة كورسك المتاخمة للحدود الأوكرانية تعلن تعرض إحدى نقاط التفتيش للقصف

12:32 GMT 13.04.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصورمدرعات قوات الجيش الروسي منطقة بيلغورود، على حدود روسيا و أوكرانيا 26 فبراير 2022
مدرعات قوات الجيش الروسي منطقة بيلغورود، على حدود روسيا و أوكرانيا 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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أعلنت سلطات منطقة كورينيفسكي في مقاطعة كورسك الروسية المتاخمة للحدود الأوكرانية، اليوم الأربعاء، عن تعرض إحدى نقاط التفتيش الحدودية في قرية غوردييفكا للقصف من الجانب الأوكراني.
فورونيج - سبوتنيك. وكتبت إدارة المنطقة على صفحتها في موقع "فكونتاكتي": "سكان منطقة كورينيفسكي الأعزاء، في الساعة الماضية تعرضت نقطة التفتيش الحدودية بقرية غوردييفكا لإطلاق نار. وقامت قوات حرس الحدود الروسي بإسكات نقطة إطلاق النار. لا يوجد ضحايا أو دمار من جانبنا".
هذا وأعلن حاكم منطقة كورسك، رومان ستاروفويت، في 9 أبريل/ نيسان الجاري أن نقطة حدودية بالقرب من قرية إليزافيتوفكا، مقاطعة جلوشكوفسكي، تعرضت للقصف بقذائف الهاون من طرف القوات الأوكرانة ولم تقع إصابات.
يذكر أن حاكم مقاطعة كورسك رومان ستاروفويت، أعلن في وقت سابق، أن قوات الأمن في المنطقة وضعت في حالة تأهب قصوى بسبب الأحداث التي وقعت في منطقة بيلغورود.
تداعيات قصفالطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
القوات الأمنية في مقاطعة كورسك الروسية في حالة تأهب قصوى بسبب أحداث بيلغورود
1 أبريل, 09:36 GMT
وكتب ستاروفويت، في قناته على موقع "تيلغرام": "بسبب الأحداث التي وقعت في بيلغورود، تم وضع جميع وكالات إنفاذ القانون في مقاطعة كورسك في حالة تأهب قصوى. نحافظ على الهدوء ومواكبة ما يحدث".
وأشار إلى أنه اتصل بحاكم منطقة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، وعرض عليه المساعدة، وأن غلادكوف شكره، قائلاً إن كل شيء كافياً.
وتابع ستاروفويت: "نحن مستعدون دائما لمشاركة جيراننا، لدينا ما يكفي من احتياطيات الوقود لعدة أسابيع".
في وقت مبكر من صباح اليوم، أبلغ حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، عن حريق في مستودع نفط اندلع في المنطقة. وسرعان ما أعلن أن الحريق وقع نتيجة قصف مروحيتين أوكرانيتين، دخلتا الأجواء الروسية على علو منخفض.
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Сотрудники военной комендатуры ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ49 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:18 GMT
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