https://arabic.sputniknews.com/20220413/مقاطعة-كورسك-المتاخمة-للحدود-الأوكرانية-تعلن-تعرض-إحدى-نقاط-التفتيش-للقصف-1061158199.html

مقاطعة كورسك المتاخمة للحدود الأوكرانية تعلن تعرض إحدى نقاط التفتيش للقصف

مقاطعة كورسك المتاخمة للحدود الأوكرانية تعلن تعرض إحدى نقاط التفتيش للقصف

أعلنت سلطات منطقة كورينيفسكي في مقاطعة كورسك الروسية المتاخمة للحدود الأوكرانية، اليوم الأربعاء، عن تعرض إحدى نقاط التفتيش الحدودية في قرية غوردييفكا للقصف من... 13.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-13T12:32+0000

2022-04-13T12:32+0000

2022-04-13T12:32+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

قصف

نقطة تفتيش

القوات الأوكرانية

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فورونيج - سبوتنيك. وكتبت إدارة المنطقة على صفحتها في موقع "فكونتاكتي": "سكان منطقة كورينيفسكي الأعزاء، في الساعة الماضية تعرضت نقطة التفتيش الحدودية بقرية غوردييفكا لإطلاق نار. وقامت قوات حرس الحدود الروسي بإسكات نقطة إطلاق النار. لا يوجد ضحايا أو دمار من جانبنا".هذا وأعلن حاكم منطقة كورسك، رومان ستاروفويت، في 9 أبريل/ نيسان الجاري أن نقطة حدودية بالقرب من قرية إليزافيتوفكا، مقاطعة جلوشكوفسكي، تعرضت للقصف بقذائف الهاون من طرف القوات الأوكرانة ولم تقع إصابات.يذكر أن حاكم مقاطعة كورسك رومان ستاروفويت، أعلن في وقت سابق، أن قوات الأمن في المنطقة وضعت في حالة تأهب قصوى بسبب الأحداث التي وقعت في منطقة بيلغورود.وكتب ستاروفويت، في قناته على موقع "تيلغرام": "بسبب الأحداث التي وقعت في بيلغورود، تم وضع جميع وكالات إنفاذ القانون في مقاطعة كورسك في حالة تأهب قصوى. نحافظ على الهدوء ومواكبة ما يحدث".وأشار إلى أنه اتصل بحاكم منطقة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، وعرض عليه المساعدة، وأن غلادكوف شكره، قائلاً إن كل شيء كافياً.وتابع ستاروفويت: "نحن مستعدون دائما لمشاركة جيراننا، لدينا ما يكفي من احتياطيات الوقود لعدة أسابيع".في وقت مبكر من صباح اليوم، أبلغ حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، عن حريق في مستودع نفط اندلع في المنطقة. وسرعان ما أعلن أن الحريق وقع نتيجة قصف مروحيتين أوكرانيتين، دخلتا الأجواء الروسية على علو منخفض.

https://arabic.sputniknews.com/20220401/القوات-الأمنية-في-مقاطعة-كورسك-الروسية-في-حالة-تأهب-قصوى-بسبب-أحداث-بيلغورود-1060725979.html

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روسيا, قصف, نقطة تفتيش, القوات الأوكرانية