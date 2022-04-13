https://arabic.sputniknews.com/20220413/مقتل-فلسطيني-وإصابة-نحو-20-آخرين-بمواجهات-مع-القوات-الإسرائيلية-1061144392.html
مقتل فلسطيني وإصابة نحو 20 آخرين بمواجهات مع القوات الإسرائيلية
مقتل فلسطيني وإصابة نحو 20 آخرين بمواجهات مع القوات الإسرائيلية
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مقتل شاب فلسطيني وإصابة 20 آخرين إثر مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T08:18+0000
2022-04-13T08:18+0000
2022-04-13T08:20+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
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وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن الشاب ويدعى محمد حسن محمد عساف (34 عاماً) من قرية كفر لاقف في قلقيلية، توفي بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم.وأشارت الوكالة إلى إصابة 20 شخصا بجروح مختلفة، بينهم حالة حرجة، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة نابلس وبلدات بيتا وعوريف واللبن الشرقية.وأوضحت الوكالة أن 5 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، و5 بـ"المطاطي"، ومواطن بحروق جراء إصابته بقنبلة غاز، إضافة إلى إصابة شاب برضوض بعد أن دعسته دورية إسرائيلية.وأضافت أن مواطنا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالعين، وآخر بحجر في رأسه، بالإضافة إلى إصابة آخر برصاصة في الصدر وحالته خطيرة.كما أصيب 8 آخرين بحالات اختناق، خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في محيط قبر يوسف.تأتي هذه التطورات عقب تنفيذ أربع عمليات طعن وإطلاق نار داخل إسرائيل، أسفرت عن مقتل 14 إسرائيلياً، فيما قتل المنفذون الفلسطينيون الخمسة.يذكر أن الجيش الإسرائيلي عزز قواته، خلال الأيام الماضية، بأربع عشرة كتيبة انتشرت في القدس ومناطق مختلفة في الضفة الغربية وعند نقاط التماس.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/الجيش-الإسرائيلي-يعزز-قواته-على-طول-السياج-الأمني-مع-الضفة-الغربية-1061122332.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
مقتل فلسطيني وإصابة نحو 20 آخرين بمواجهات مع القوات الإسرائيلية
08:18 GMT 13.04.2022 (تم التحديث: 08:20 GMT 13.04.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مقتل شاب فلسطيني وإصابة 20 آخرين إثر مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية.
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية
، فإن الشاب ويدعى محمد حسن محمد عساف (34 عاماً) من قرية كفر لاقف في قلقيلية، توفي بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم.
وأشارت الوكالة إلى إصابة 20 شخصا بجروح مختلفة، بينهم حالة حرجة، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة نابلس وبلدات بيتا وعوريف واللبن الشرقية.
وأوضحت الوكالة أن 5 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، و5 بـ"المطاطي"، ومواطن بحروق جراء إصابته بقنبلة غاز، إضافة إلى إصابة شاب برضوض بعد أن دعسته دورية إسرائيلية.
وأضافت أن مواطنا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالعين، وآخر بحجر في رأسه، بالإضافة إلى إصابة آخر برصاصة في الصدر وحالته خطيرة.
كما أصيب 8 آخرين بحالات اختناق، خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي
في محيط قبر يوسف.
تأتي هذه التطورات عقب تنفيذ أربع عمليات طعن وإطلاق نار داخل إسرائيل، أسفرت عن مقتل 14 إسرائيلياً، فيما قتل المنفذون الفلسطينيون الخمسة.
يذكر أن الجيش الإسرائيلي عزز قواته، خلال الأيام الماضية، بأربع عشرة كتيبة انتشرت في القدس ومناطق مختلفة في الضفة الغربية وعند نقاط التماس.