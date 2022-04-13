https://arabic.sputniknews.com/20220413/ملك-السعودية-والرئيسان-المصري-والفلسطيني-يهنئون-عاهل-الأردن-بنجاح-العملية-الجراحية--1061168048.html

ملك السعودية والرئيسان المصري والفلسطيني يهنئون عاهل الأردن بنجاح العملية الجراحية

ملك السعودية والرئيسان المصري والفلسطيني يهنئون عاهل الأردن بنجاح العملية الجراحية

هنأ الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، والرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس، عاهل الأردن عبد الله الثاني، بنجاح عملية جراحية أجراها أخيرا. 13.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-13T15:44+0000

2022-04-13T15:44+0000

2022-04-13T15:44+0000

ملك الأردن عبدالله الثاني

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/05/1048577929_0:0:2800:1575_1920x0_80_0_0_ba6cfe7c40b7bfdc92b8d9fdcd1ea29b.jpg

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، اليوم الأربعاء، إن الملك عبد الله تلقى اتصالات هاتفية من الملك سلمان والرئيس السيسي ورئيس فلسطين حيث قدموا خلالها التهنئة له "بنجاح العملية الجراحية التي أجراها أخيرا"، وأعربوا عن تمنياتهم "لجلالته بموفور الصحة والعافية".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قالت "بترا" إن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد هاتف ملك الأردن للاطمئنان على صحته.فيما قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) إن ابن زايد أجرى اتصالا هاتفيا بالملك عبد الله الثاني، لتهنئته بنجاح العملية الجراحية التي خضع لها متمنيا له العودة إلى وطنه في أقرب وقت.كما تلقى ملك الأردن اتصالا من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للاطمئنان على صحته.وأعلن الديوان الملكي الأردني، أمس الثلاثاء، نجاح العملية الجراحية التي خضع لها الملك عبد الله الثاني، في أحد المستشفيات الألمانية.وذكرت تقارير سابقة أن ملك الأردن كان يعاني من آلام بالعمود الفقري نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته بالعمليات الخاصة استدعت خضوعه لعملية جراحية بناء على نصيحة الأطباء.

https://arabic.sputniknews.com/20220413/محمد-بن-زايد-يوجه-رسالة-إلى-ملك-الأردن-بعد-خضوعه-لعملية-جراحية-1061162294.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ملك الأردن عبدالله الثاني