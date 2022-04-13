عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220413/ملك-السعودية-والرئيسان-المصري-والفلسطيني-يهنئون-عاهل-الأردن-بنجاح-العملية-الجراحية--1061168048.html
ملك السعودية والرئيسان المصري والفلسطيني يهنئون عاهل الأردن بنجاح العملية الجراحية
ملك السعودية والرئيسان المصري والفلسطيني يهنئون عاهل الأردن بنجاح العملية الجراحية
هنأ الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، والرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس، عاهل الأردن عبد الله الثاني، بنجاح عملية جراحية أجراها أخيرا. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T15:44+0000
2022-04-13T15:44+0000
ملك الأردن عبدالله الثاني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/05/1048577929_0:0:2800:1575_1920x0_80_0_0_ba6cfe7c40b7bfdc92b8d9fdcd1ea29b.jpg
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، اليوم الأربعاء، إن الملك عبد الله تلقى اتصالات هاتفية من الملك سلمان والرئيس السيسي ورئيس فلسطين حيث قدموا خلالها التهنئة له "بنجاح العملية الجراحية التي أجراها أخيرا"، وأعربوا عن تمنياتهم "لجلالته بموفور الصحة والعافية".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قالت "بترا" إن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد هاتف ملك الأردن للاطمئنان على صحته.فيما قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) إن ابن زايد أجرى اتصالا هاتفيا بالملك عبد الله الثاني، لتهنئته بنجاح العملية الجراحية التي خضع لها متمنيا له العودة إلى وطنه في أقرب وقت.كما تلقى ملك الأردن اتصالا من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للاطمئنان على صحته.وأعلن الديوان الملكي الأردني، أمس الثلاثاء، نجاح العملية الجراحية التي خضع لها الملك عبد الله الثاني، في أحد المستشفيات الألمانية.وذكرت تقارير سابقة أن ملك الأردن كان يعاني من آلام بالعمود الفقري نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته بالعمليات الخاصة استدعت خضوعه لعملية جراحية بناء على نصيحة الأطباء.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/محمد-بن-زايد-يوجه-رسالة-إلى-ملك-الأردن-بعد-خضوعه-لعملية-جراحية-1061162294.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/05/1048577929_163:0:2800:1978_1920x0_80_0_0_bad4a2a5c3afcdc4705cf79e4686c15d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ملك الأردن عبدالله الثاني

ملك السعودية والرئيسان المصري والفلسطيني يهنئون عاهل الأردن بنجاح العملية الجراحية

15:44 GMT 13.04.2022
© AP Photo / Yousef Allanملك الأردن عبد الله الثاني، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 10 ديسمبر 2020
ملك الأردن عبد الله الثاني، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 10 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© AP Photo / Yousef Allan
تابعنا عبرTelegram
هنأ الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، والرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس، عاهل الأردن عبد الله الثاني، بنجاح عملية جراحية أجراها أخيرا.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، اليوم الأربعاء، إن الملك عبد الله تلقى اتصالات هاتفية من الملك سلمان والرئيس السيسي ورئيس فلسطين حيث قدموا خلالها التهنئة له "بنجاح العملية الجراحية التي أجراها أخيرا"، وأعربوا عن تمنياتهم "لجلالته بموفور الصحة والعافية".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قالت "بترا" إن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد هاتف ملك الأردن للاطمئنان على صحته.
فيما قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) إن ابن زايد أجرى اتصالا هاتفيا بالملك عبد الله الثاني، لتهنئته بنجاح العملية الجراحية التي خضع لها متمنيا له العودة إلى وطنه في أقرب وقت.
ملك الأردن، عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
محمد بن زايد يوجه رسالة إلى ملك الأردن بعد خضوعه لعملية جراحية
13:46 GMT
كما تلقى ملك الأردن اتصالا من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للاطمئنان على صحته.
وأعلن الديوان الملكي الأردني، أمس الثلاثاء، نجاح العملية الجراحية التي خضع لها الملك عبد الله الثاني، في أحد المستشفيات الألمانية.
وذكرت تقارير سابقة أن ملك الأردن كان يعاني من آلام بالعمود الفقري نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته بالعمليات الخاصة استدعت خضوعه لعملية جراحية بناء على نصيحة الأطباء.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники военной комендатуры ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ49 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала