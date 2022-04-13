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هزة أرضية تضرب ولاية بسكرة شرقي الجزائر
هزة أرضية تضرب ولاية بسكرة شرقي الجزائر
سجلت ولاية بسكرة شرقي الجزائر، اليوم الأربعاء، هزة أرضية بلغت قوتها 4.2 درجة على سلم ريختر. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T08:36+0000
2022-04-13T08:36+0000
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الجزائر
هزة أرضبة
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وأعلن مركز البحث في علم الفلك والجيو فيزياء، في بيان أنه "تم تسجيل هزة أرضية يوم 13 أبريل/ نيسان 2022 الساعة 7 سا و03 د، بلغت 4,2 درجة على سلم ريختر، مركز الهزة حدد ـ 1 كم شمال شرقي مزيرعة في ولاية بسكرة".هذا وسجلت ولايتان، شرقي الجزائر، في الـ 28 من شهر مارس/ آذار الماضي، هزتين أرضيتين بلغت قوتهما 3 و3.8 درجات على مقياس ريختر.وبحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء (crag)، فإن هزة أرضية وقعت في ولاية بجاية الساعة 9:28 مساء وكان مركزها على بعد 2 كم شمال غربي سيدي عيش، حسب ما نقلت صحيفة"النهار" المحلية.في سياق متصل، سجلت ولاية سكيكدة مساء أمس الأحد هزة أرضية وقعت الساعة 8:25 وبلغت قوتها 3.8 على مقياس ريختر.وحدد " crag" مركز الهزة بـ 6 كم جنوب غربي زردازس، بولاية سكيكدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220328/هزتان-أرضيتان-تضربان-ولايتين-شرقي-الجزائر-1060548745.html
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العالم العربي, الجزائر, هزة أرضبة

هزة أرضية تضرب ولاية بسكرة شرقي الجزائر

08:36 GMT 13.04.2022
© AFP 2022 / Richter magnitude scaleمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© AFP 2022 / Richter magnitude scale
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سجلت ولاية بسكرة شرقي الجزائر، اليوم الأربعاء، هزة أرضية بلغت قوتها 4.2 درجة على سلم ريختر.
وأعلن مركز البحث في علم الفلك والجيو فيزياء، في بيان أنه "تم تسجيل هزة أرضية يوم 13 أبريل/ نيسان 2022 الساعة 7 سا و03 د، بلغت 4,2 درجة على سلم ريختر، مركز الهزة حدد ـ 1 كم شمال شرقي مزيرعة في ولاية بسكرة".
هذا وسجلت ولايتان، شرقي الجزائر، في الـ 28 من شهر مارس/ آذار الماضي، هزتين أرضيتين بلغت قوتهما 3 و3.8 درجات على مقياس ريختر.
وبحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء (crag)، فإن هزة أرضية وقعت في ولاية بجاية الساعة 9:28 مساء وكان مركزها على بعد 2 كم شمال غربي سيدي عيش، حسب ما نقلت صحيفة"النهار" المحلية.
هزة أرضية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
هزتان أرضيتان تضربان ولايتين شرقي الجزائر
28 مارس, 07:10 GMT
في سياق متصل، سجلت ولاية سكيكدة مساء أمس الأحد هزة أرضية وقعت الساعة 8:25 وبلغت قوتها 3.8 على مقياس ريختر.
وحدد " crag" مركز الهزة بـ 6 كم جنوب غربي زردازس، بولاية سكيكدة.
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