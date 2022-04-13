https://arabic.sputniknews.com/20220413/واشنطن-من-غير-المرجح-إيجاد-آلية-لطرد-روسيا-من-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-1061169224.html

واشنطن: من غير المرجح إيجاد آلية لطرد روسيا من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

واشنطن: من غير المرجح إيجاد آلية لطرد روسيا من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

صرح الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مايكل كاربنتر، اليوم الأربعاء، بأنه من غير المرجح أن تجد المنظمة آلية لطرد روسيا من... 13.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-13T16:14+0000

2022-04-13T16:14+0000

2022-04-13T16:14+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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واشنطن - سبوتنيك. وقال كاربنتر للصحفيين: "فيما يتعلق بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لا يوجد إجراء واضح يمكننا من خلاله طرد روسيا، ومن غير المرجح أن نجد إجراء يمكّننا من طردها".ومع ذلك، ادعى كاربنتر أن روسيا وكذلك بيلاروسيا "شبه معزولتين في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا"، وقال: "نحن بصراحة نرى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أداة لمساءلة روسيا من خلال توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني".وتابع: "نعتقد أيضا أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يمكن أن تلعب دورا مفيدا على الأرض. في الواقع، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لها وجود في أوكرانيا في الوقت الحالي".هذا وبدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح يوم 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220406/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-يستخدم-التعذيب-والعنف-ضد-العسكريين-الروس-بطرق-الحرب-العالمية-الثانية-1060907663.html

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