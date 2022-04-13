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https://arabic.sputniknews.com/20220413/واشنطن-من-غير-المرجح-إيجاد-آلية-لطرد-روسيا-من-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-1061169224.html
واشنطن: من غير المرجح إيجاد آلية لطرد روسيا من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
واشنطن: من غير المرجح إيجاد آلية لطرد روسيا من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
صرح الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مايكل كاربنتر، اليوم الأربعاء، بأنه من غير المرجح أن تجد المنظمة آلية لطرد روسيا من... 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T16:14+0000
2022-04-13T16:14+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال كاربنتر للصحفيين: "فيما يتعلق بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لا يوجد إجراء واضح يمكننا من خلاله طرد روسيا، ومن غير المرجح أن نجد إجراء يمكّننا من طردها".ومع ذلك، ادعى كاربنتر أن روسيا وكذلك بيلاروسيا "شبه معزولتين في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا"، وقال: "نحن بصراحة نرى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أداة لمساءلة روسيا من خلال توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني".وتابع: "نعتقد أيضا أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يمكن أن تلعب دورا مفيدا على الأرض. في الواقع، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لها وجود في أوكرانيا في الوقت الحالي".هذا وبدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح يوم 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220406/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-يستخدم-التعذيب-والعنف-ضد-العسكريين-الروس-بطرق-الحرب-العالمية-الثانية-1060907663.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

واشنطن: من غير المرجح إيجاد آلية لطرد روسيا من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

16:14 GMT 13.04.2022
© Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوررئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، زبيغنيو راو في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022
رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، زبيغنيو راو في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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صرح الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مايكل كاربنتر، اليوم الأربعاء، بأنه من غير المرجح أن تجد المنظمة آلية لطرد روسيا من عضويتها.
واشنطن - سبوتنيك. وقال كاربنتر للصحفيين: "فيما يتعلق بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لا يوجد إجراء واضح يمكننا من خلاله طرد روسيا، ومن غير المرجح أن نجد إجراء يمكّننا من طردها".
ومع ذلك، ادعى كاربنتر أن روسيا وكذلك بيلاروسيا "شبه معزولتين في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا"، وقال: "نحن بصراحة نرى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أداة لمساءلة روسيا من خلال توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني".
وتابع: "نعتقد أيضا أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يمكن أن تلعب دورا مفيدا على الأرض. في الواقع، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لها وجود في أوكرانيا في الوقت الحالي".
الفريق ميخائيل ميزينتسيف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
الدفاع الروسية: نظام كييف يستخدم التعذيب والعنف ضد العسكريين الروس "بطرق الحرب العالمية الثانية"
6 أبريل, 14:26 GMT
هذا وبدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح يوم 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
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Сотрудники военной комендатуры ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ49 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:17 GMT
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