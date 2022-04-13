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https://arabic.sputniknews.com/20220413/وزارة-الدفاع-الروسية-تعلن-تحرير-ميناء-ماريوبول-البحري-التجاري-بالكامل-1061170007.html
وزارة الدفاع الروسية تعلن تحرير ميناء ماريوبول البحري التجاري بالكامل
وزارة الدفاع الروسية تعلن تحرير ميناء ماريوبول البحري التجاري بالكامل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير ميناء ماريوبول البحري التجاري بالكامل من مسلحي كتيبة "آزوف" بالإضافة إلى تحرير جميع الرهائن. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T17:05+0000
2022-04-13T17:21+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، في بيان: "في مدينة ماريولول، تم تحرير الميناء التجاري بالكامل من مسلحي كتيبة "آزوف" النازية".وأشار كوناشينكوف إلى أنه "تم إطلاق سراح جميع الرهائن الذين كان يحتجزهم النازيون على متن السفن في الميناء، بما في ذلك الرهائن الأجانب".وتابع المتحدث: "فلول وحدات القوات الأوكرانية ونازيين "آزوف" محاصرون وغير قادرين على الخروج من الحصار".وتابع: "تم خلال اليوم، وباستخدام أسلحة عالية الدقة، تدمير 36 هدفا للعدو، من بينها: قاعدتان للصيانة، ومستودعان للصواريخ والمدفعية تابعان للفرقتين الميكانيكيتين 57 و24، وخمس نقاط تابعة للوحدة 24 ميكانيكي. كما تم تدمير مستودع وقود تابع للواء الهجومي 128 في منطقة جوليايبولي".وأضاف كوناشينكوف: "بلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية الخاصة: 130 طائرة، 103 مروحية، 244 منظومة صواريخ، 447 طائرة مسيرة، 2173 دبابة ومدرعة، 243 راجمة صواريخ، 937 مدفعية ميدان وهاون، 2082 وحدة مركبة عسكرية خاصة".
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رصد عسكري, العالم, روسيا

وزارة الدفاع الروسية تعلن تحرير ميناء ماريوبول البحري التجاري بالكامل

17:05 GMT 13.04.2022 (تم التحديث: 17:21 GMT 13.04.2022)
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورقوات دونيتسك الشعبية تنتشر في شوارع مدينة ماريوبول، أوكرانيا 31 مارس 2022
قوات دونيتسك الشعبية تنتشر في شوارع مدينة ماريوبول، أوكرانيا 31 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير ميناء ماريوبول البحري التجاري بالكامل من مسلحي كتيبة "آزوف" بالإضافة إلى تحرير جميع الرهائن.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، في بيان: "في مدينة ماريولول، تم تحرير الميناء التجاري بالكامل من مسلحي كتيبة "آزوف" النازية".

وأشار كوناشينكوف إلى أنه "تم إطلاق سراح جميع الرهائن الذين كان يحتجزهم النازيون على متن السفن في الميناء، بما في ذلك الرهائن الأجانب".

وتابع المتحدث: "فلول وحدات القوات الأوكرانية ونازيين "آزوف" محاصرون وغير قادرين على الخروج من الحصار".
وتابع: "تم خلال اليوم، وباستخدام أسلحة عالية الدقة، تدمير 36 هدفا للعدو، من بينها: قاعدتان للصيانة، ومستودعان للصواريخ والمدفعية تابعان للفرقتين الميكانيكيتين 57 و24، وخمس نقاط تابعة للوحدة 24 ميكانيكي. كما تم تدمير مستودع وقود تابع للواء الهجومي 128 في منطقة جوليايبولي".
وأضاف كوناشينكوف: "بلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية الخاصة: 130 طائرة، 103 مروحية، 244 منظومة صواريخ، 447 طائرة مسيرة، 2173 دبابة ومدرعة، 243 راجمة صواريخ، 937 مدفعية ميدان وهاون، 2082 وحدة مركبة عسكرية خاصة".
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