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وزير الخارجية العراقي: الحوار هو الطريق لحل المشكلات الأمنية مع إيران
وزير الخارجية العراقي: الحوار هو الطريق لحل المشكلات الأمنية مع إيران
قال فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، إن الحوار هو الطريق لحل أي مشكلات مع إيران. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T18:38+0000
2022-04-13T18:38+0000
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القاهرة، 13 أبريل - سبوتنيك. وأكد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على هامش زيارته للعاصمة الإيرانية، طهران، اليوم الأربعاء، أن المشكلات والمسائل الأمنية مع إيران يجب حلها بالدبلوماسية والحوار.وأوضح حسين أن أمن بلاده والأمن الوطني العراقي مرتبط بأمن المنطقة بوجه عام، وأمن إيران يعني أمنها والعراق معا، فهما مرتبطان بأمن المنطقة بصورة عامة، مضيفا أن اللقاء مع نظيره الإيراني تطرق إلى "العلاقات الإقليمية والحوار الإيراني السعودي" الذي تستضيف بغداد جولاته.ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، إننا "ركزنا على الدور المهم الذي يلعبه العراق في المنطقة ورحبنا به في تقريب وجهات النظر بين إيران والسعودية".وفي السياق نفسه، استعرض الجانبان القضايا الثنائية، بما في ذلك التأكيد على ضرورة إلغاء تأشيرات الدخول بين الدولتين، وزيادة الزيارات البرية بالنسبة للرعايا الإيرانيين والعراقيين في المستقبل القريب.ويذكر أن وزيري خارجية العراق وإيران، قد اتفقا على اللقاء عقب مكالمة هاتفية بينهما، تبادلا فيها وجهات النظر المشتركة بشأن قضايا المنطقة والعالم يوم الخميس الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220408/وزيرا-خارجية-إيران-والعراق-لا-بد-من-الإسراع-في-تنفيذ-الاتفاقات-الثنائية-1060968637.html
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العالم العربي, إيران, العراق

وزير الخارجية العراقي: الحوار هو الطريق لحل المشكلات الأمنية مع إيران

18:38 GMT 13.04.2022
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service
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قال فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، إن الحوار هو الطريق لحل أي مشكلات مع إيران.
القاهرة، 13 أبريل - سبوتنيك. وأكد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على هامش زيارته للعاصمة الإيرانية، طهران، اليوم الأربعاء، أن المشكلات والمسائل الأمنية مع إيران يجب حلها بالدبلوماسية والحوار.
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وأوضح حسين أن أمن بلاده والأمن الوطني العراقي مرتبط بأمن المنطقة بوجه عام، وأمن إيران يعني أمنها والعراق معا، فهما مرتبطان بأمن المنطقة بصورة عامة، مضيفا أن اللقاء مع نظيره الإيراني تطرق إلى "العلاقات الإقليمية والحوار الإيراني السعودي" الذي تستضيف بغداد جولاته.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، إننا "ركزنا على الدور المهم الذي يلعبه العراق في المنطقة ورحبنا به في تقريب وجهات النظر بين إيران والسعودية".
وفي السياق نفسه، استعرض الجانبان القضايا الثنائية، بما في ذلك التأكيد على ضرورة إلغاء تأشيرات الدخول بين الدولتين، وزيادة الزيارات البرية بالنسبة للرعايا الإيرانيين والعراقيين في المستقبل القريب.
ويذكر أن وزيري خارجية العراق وإيران، قد اتفقا على اللقاء عقب مكالمة هاتفية بينهما، تبادلا فيها وجهات النظر المشتركة بشأن قضايا المنطقة والعالم يوم الخميس الماضي.
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